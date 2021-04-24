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Irak Türkmen Cephesi 26. yaşını kutluyor

Irak’ta faaliyet gösteren Irak Türkmen cephesi 26. yaşını kutluyor. Irak Türkmen cephesi 24 Nisan 1995 yılında Erbil şehrinde kuruldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:43
Irak Türkmen Cephesi 26. yaşını kutluyor
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24 Nisan 1995 yılında kurulan Irak Türkmen cephesi, Irak’ta yaşayan Türkmenlerin siyasi hareketi olarak kabul ediliyor. Irak Türkmen cephesi bugün 26. yaşını kutluyorum. Irak Türkmen cephesinin kurulmasındaki amaç ülkede yaşayan Türkmen grupların kültürel ve siyasi olarak bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Irak Türkmen cephesi, Irak’ta yaşayan Türkmenlerin birlik çatısı olarak kabul ediliyor. Irak Türkmen cephesinin amaçları arasında Irak’ta yaşayan bütün mezhep, dini ve etnik azınlıkların arasında gerekli eşitliğin sağlanması ve eşit haklar ilkesine dayanarak siyasi ve idari yapının yeniden düzenlenmesi amacıyla kurulmuştur. Irak Türkmen cephesinin 26. yaşını kutluyoruz. Irak Türkmen cephesi uzun bir süredir Irak’taki başta Türkmenler olmak üzere farklı azınlıkların haklarını korumak üzere büyük bir mücadele veriyor.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
ırakTürkmen
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