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Instagram canlı yayını yapan Stacey Solomon'un taytı yırtıldı

Instagram canlı yayını yaparak takipçilerinin karşısında dans eden Stacey Solomon talihsiz bir an yaşadı. Ünlü televizyoncu dans sırasında yırtılan taytını fark etmeyince olanlar oldu.

03 Ekim 2020 Cumartesi 20:44
Instagram canlı yayını yapan Stacey Solomon'un taytı yırtıldı
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İngiliz oyuncu Stacey Solomon, Instagram hesabından canlı yayın açıp takipçileriyle sohbet ettiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Takipçilerinin karşısında dans ettiği sırada taytı yırtılan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu yayına devam etti. Bazı takipçilerinin özel mesaj atarak taytının bacak arasının yırtıldığını söylemesi üzerine ünlü televizyoncu gelen mesajlara gülerek yanıt verdi.


Sohbet bittikten sonra paylaşım yapan Solomon bacak arasında delik açıldığını mesajları okuduktan sonra fark ettiğini aktardı.

Instagram hesabında 3.7 milyon takipçiye sahip ünlü isim paylaşımlarıyla isminden söz ettirmeyi başarıyor.



Son Güncelleme: 03.10.2020 20:44
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Anahtar Kelimeler:
İnstagramStacey Solomon
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