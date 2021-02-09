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İnsanları zehirlemek isteyen hacker, Florida'nın su şebekesini hackledi!

Kim olduğu öğrenilemeyen bir hacker tarafından Florida'nın su şebekeleri hacklendi. Hacker, sudaki sodyum hidroksit oranını neredeyse 100 katına çıkardı.

09 Şubat 2021 Salı 18:12
İnsanları zehirlemek isteyen hacker, Florida'nın su şebekesini hackledi!
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ABD’nin Florida eyaletinde korkunç bir felaketten dönüldü. Kim olduğu bilinmeyen bir hacker, Florida’daki su şebekesini hackledi ve sudaki sodyum hidroksit oranını arttırmak istedi.

 

FBI ve polis, olayı araştırıyor ancak hackerin kimliği tespit edilemedi. Hackerin bu olayı nereden yaptığı da bilinmiyor.

 

Bütün dünyadaki şehir sularında sodyum hidroksit mevcuttur fakat bu kimyasalın aşırı dozu öldürücü olabilir. Hacker, su şebekesini hackleyerek bu seviyeyi 100 kat arttırdı.

 

Su şebekesi operatörü, sodyum hidroksit oranının arttığını fark etti. Olayı fark eder etmez bütün bölgelere giden suyu kapattı. Büyük bir felaketin önüne geçildi. Sodyum hidroksitin çok yüksek dozda olması durumunda insanların solunum zorluğu, akciğer iltihabı yaşayacağı, yemek borusu ve midelerinde ise hasar meydana geleceği söylendi. Sodyum hidroksit zehirlenmesinin ölüme bile yol açabileceği açıklandı. FBI ve polis, olay hakkında soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:12
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Anahtar Kelimeler:
Su şebekesiABDFloridaHacker
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