İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları devam ediyor! Sıkı güvenlik önlemleri alındı!
Son Dakika
İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül hazırlıkları...
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...

İngiltere'den çocuklara aşı yapmayın uyarısı

Tüm dünyada koronavirüse karşı aşılama süreci devam ederken İngiltere’den ‘’çocuklara aşı yapmayın’’ uyarısı geldi. İngiliz sağlık bilimciler, 12-15 arasındaki çocukların aşı olmasının tehlikeli olduğunu ortaya koydu. Detaylar haberimizde…

05 Eylül 2021 Pazar 15:00
İngiltere'den çocuklara aşı yapmayın uyarısı
Takip Et:

Tüm dünyada koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en büyük silah olarak görülen aşıların uygulanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ülke 18 yaş üstündeki bütün vatandaşlarına en az bir doz aşı uyguladı. İngiltere’den ise 12-15 yaş konusunda önemli bir uyarı geldi. İngiliz sağlık bilimciler 12-15 yaş aralığında bulunan çocukların aşı vurulmaması gerektiğini bu uyarıya uyulmaması halinde ciddi sorunlar olabileceği uyarısında bulundu.

Fahrettin Koca, İngiltere’nin Aksinde Bir Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 12-15 yaş aralığında olan çocukların isteğe bağlı olarak aşılanabileceğini belirtmişti. Fakat İngiliz sağlık bilimciler sağlıklı olan 12-15 yaş arası çocuklara şuan için koronavirüs aşısı vurulmasının tehlikeli olacağı konusunda ısrar etti.

İngilizlere göre en etkili aşı olarak görülen BioNTech dahil tüm aşıların çocuklara uygun olabilmesi için uzun araştırmalara tabi tutulmaları gerekiyor.


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaAşıKoronavirüsIngiltere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

6 Eylül 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 6 Eylül Pazartesi at yarışı programı
TJK 5 Eylül 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Eylül 2021 evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Eylül 2021 Pazar güncel liste
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 5 Eylül 2021 Pazar açık noter var mı? 5 Eylül 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2021 Cuma burçları neler bekliyor?
Ferhan Şensoy'un cenaze töreni ne zaman? Nereye defnedilecek?
Açık Öğretim Lise kayıt işlemleri ne zaman başlıyor?
Camdaki Kız dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız 2. sezon yayın tarihi!
Tadım Gıda ne zaman kuruldu? Tadım Kuruyemiş'in sahibi kim?
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2021
1 Temmuz 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
30 Haziran 2021 Çarşamba ATV yayın akışı: Dizi, film ve programları
İtalya Köylerine taşınma başvuru nasıl yapılır, oturma izni nasıl alınır?
Hangi bölümlere yatay geçiş yapılabilir? 2021 Yatay geçiş şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.