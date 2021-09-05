İngiltere'den çocuklara aşı yapmayın uyarısı

Tüm dünyada koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en büyük silah olarak görülen aşıların uygulanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ülke 18 yaş üstündeki bütün vatandaşlarına en az bir doz aşı uyguladı. İngiltere’den ise 12-15 yaş konusunda önemli bir uyarı geldi. İngiliz sağlık bilimciler 12-15 yaş aralığında bulunan çocukların aşı vurulmaması gerektiğini bu uyarıya uyulmaması halinde ciddi sorunlar olabileceği uyarısında bulundu.

Fahrettin Koca, İngiltere’nin Aksinde Bir Açıklama Yaptı

, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada 12-15 yaş aralığında olan çocukların isteğe bağlı olarak aşılanabileceğini belirtmişti. Fakat İngiliz sağlık bilimciler sağlıklı olan 12-15 yaş arası çocuklara şuan için koronavirüs aşısı vurulmasının tehlikeli olacağı konusunda ısrar etti.

İngilizlere göre en etkili aşı olarak görülen BioNTech dahil tüm aşıların çocuklara uygun olabilmesi için uzun araştırmalara tabi tutulmaları gerekiyor.