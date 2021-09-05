İngiltere'den çocuklara aşı yapmayın uyarısı

Tüm dünyada koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en büyük silah olarak görülen aşıların uygulanma süreci tüm hızıyla devam ediyor. Birçok ülke 18 yaş üstündeki bütün vatandaşlarına en az bir doz aşı uyguladı. İngiltere’den ise 12-15 yaş konusunda önemli bir uyarı geldi. İngiliz sağlık bilimciler 12-15 yaş aralığında bulunan çocukların aşı vurulmaması gerektiğini bu uyarıya uyulmaması halinde ciddi sorunlar olabileceği uyarısında bulundu.
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İngilizlere göre en etkili aşı olarak görülen BioNTech dahil tüm aşıların çocuklara uygun olabilmesi için uzun araştırmalara tabi tutulmaları gerekiyor.
Son Güncelleme: 05.09.2021 15:00