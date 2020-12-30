İngiltere'den bir aşı onayı daha! Onay sonrası 100 milyon sipariş verildi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından alınan bir kararla birlikte AstraZeneca ve Oxford'un ortaklaşa geliştirdikleri yeni tip koronavirüse karşı olan aşısı onaylandı. Üretimi yine İngiltere'de olacak olan aşı için ilk etapta 100 milyon doz sipariş edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Kovid-19 aşısının salgına karşı yüzde 90 oranında bir koruma sağlayacağını duyuran AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, söz konusu aşının Pfizer/BioNtech ile Modena aşıları kadar etkili olacağını da yine açıklamasında ifade etmişti.

AstraZeneca ve Oxford'un aşısı için İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onay alan ilaç şirketleri 'AZD1222' koduyla uygulanacak olan aşnın, İngiliz-İsveç ilaç devi AstraZeneca'nın desteğini alarak Oxford Üniversitesi'nde geliştirildiğini kaydettiler.