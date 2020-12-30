İngiltere'den bir aşı onayı daha! Onay sonrası 100 milyon sipariş verildi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından alınan bir kararla birlikte AstraZeneca ve Oxford'un ortaklaşa geliştirdikleri yeni tip koronavirüse karşı olan aşısı onaylandı. Üretimi yine İngiltere'de olacak olan aşı için ilk etapta 100 milyon doz sipariş edildiği bildirildi.
AstraZeneca ve Oxford'un aşısı için İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onay alan ilaç şirketleri 'AZD1222' koduyla uygulanacak olan aşnın, İngiliz-İsveç ilaç devi AstraZeneca'nın desteğini alarak Oxford Üniversitesi'nde geliştirildiğini kaydettiler.
Son Güncelleme: 30.12.2020 13:55