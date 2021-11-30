İngiltere'den ayrılma kararı alan Barbados'da Cumhuriyet ilan edildi!

İngiltere'nin himayesinde olan ve 55 yıl önce bu himayeden kurtularak bağımsızlığını ilan eden Karayip Adası Barbados'ta Cumhuriyet ilan edildi ve resmi olarak hem İngiltere'den hem de Kraliçe 2. Elizabeth'in hükümdarlığı altından ayrıldı.

Cumhuriyetin ilanı sonrası ise Elizabeth'in yerine Sandra Mason getirildi.

Barbados'ta Kraliçe Elizabeth’in hükümdarlığına son verilip yeni bir Cumhuriyet kurulma kararı sonrasında Barbados parlamentosunda yapılan seçimle mevcut Genel Vali ve kraliçenin Barbados'a atanan temsilcisi olan Mason'un, Başbakan Mia Mottley'den sonra önemli ölçüde sembolik bir figür olacağı ve bu yönde görev yapacağı bildirildi.

İngiliz kolonisinden yaklaşık olarak 400 yılık tarihinden kopan Barbados, bağımsızlık ilanından 55 yıl sonra Cumhuriyetini duyuruna ilk İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi oldu. 30 Kasım tarihine gelen bağımsızlık ülkede '30 Kasım Bağımsızlık Günü' ilan edilirken kutlama törenleri ülkenin her bir yerinde coşkuyla kutlanmaya başladı. 300 bin nüfusa sahip ülkede törenlere Britanya tahtının varisi Prens Charles'ında katıldığı öğrenildi.

ÜNLÜ ŞARKICI RIHANNA ÜLKEDE ULUSAL KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Başbakan Mia Mottley tarafından davet edilen ve kutlama törenlerine katılan Barbados'lu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın ülkede 'ulusal kahraman' ilan edildiği bildirildi. Başbakan'ın kararını alkışlarla duyurması sonrası Rihanna, kendisi için hazırlanan ödülü de kabul etti.