İngiltere’deki her 10 Avrupa Birliği vatandaşından biri ülkeyi terk etmek istiyor

Bu açıklamaların ardından ülkedeki Avrupa birliği vatandaşlarının nasıl adım atacağı merak ediliyor. Ülkede daha çok İspanyol, Fransız ve alman vatandaşları yaşıyor. Ayrıca bu kişilerin gelirleri oldukça fazla. Yapılan ankete göre ortaya çıkan bu sonucun ardından ülkedeki Avrupa birliği insanlarının birçoğunun ülkeden ayrılacağı iddia edilmeye başlandı. Şimdiye kadar 30 Nisan tarihinden sonra 300 bin kişinin başvurusu birikmiş durumda bekliyor. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.
Son Güncelleme: 14.05.2021 00:40