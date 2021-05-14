İngiltere’deki her 10 Avrupa Birliği vatandaşından biri ülkeyi terk etmek istiyor

İngiltere geçtiğimiz yıllarda almış olduğu Brexit kararı sonrasındaüyeliğinden çıkmıştı. Bu hamlenin ardından İngiltere’de yaşayan Avrupa birliği vatandaşlarının geleceği merak ediliyordu. Bu konuyla alakalı İngiltere’de 45-74 yaş arası erkeklerin katıldığı ankete göre, İngiltere’de bulunan her on Avrupa birliği Vatandaşından biri 30 Haziran 2021 tarihinden sonra İngiltere’den ayrılmayı düşünüyor. Bu kişilerin çoğunluğunun 50 bin sterlin üstünde bir para kazandığı ifade edildi.

Bu açıklamaların ardından ülkedeki Avrupa birliği vatandaşlarının nasıl adım atacağı merak ediliyor. Ülkede daha çok İspanyol, Fransız ve alman vatandaşları yaşıyor. Ayrıca bu kişilerin gelirleri oldukça fazla. Yapılan ankete göre ortaya çıkan bu sonucun ardından ülkedeki Avrupa birliği insanlarının birçoğunun ülkeden ayrılacağı iddia edilmeye başlandı. Şimdiye kadar 30 Nisan tarihinden sonra 300 bin kişinin başvurusu birikmiş durumda bekliyor. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.