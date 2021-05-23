İngiltere’de vaka ve ölümlerde düşüş sürüyor

İngiltere, 2020 yılında koronavirüsten en kötü şekilde etkilenen ülkeler arasındaydı. İngiliz bilim insanları, sürü bağışıklığı hamlesinin ve geç alınan önlemlerin bu durumun yaşanmasında etkili olduğunu belirtiyor. Fakat İngiltere, art arda üretilen aşıları ve uygulanan sıkı önlemler ile 2021 yılı başından itibaren bu kötü tabloyu tersine çevirmeyi başardı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre ülkede son 24 saatte 2 bin 694 vaka tespit edildi ve sadece 6 kişinin hayatını kaybetti.

Aşı çalışmalarında ise İngiltere, dünyadaki en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. An itibariyle nüfusun neredeyse yarısına en az bir doz koronavirüs aşısı yapıldı. Şuanda ise 32 ve 33 yaşındaki vatandaşlara da aşı yapılmaya başlandı.

Ada ülkesi yetkilileri ise dünyada tedirginlik yaratan virüsün Hindistan mutasyonuna önlem almak amacıyla 18 yaşın üzerindeki bütün insanlara aşı yapacak.