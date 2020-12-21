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İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyon virüs tüm dünyayı alarma geçirdi

Koronavirüs salgınından kurtulmak için geliştirilen aşıların uygulamaları devam ederken İngiltere'nin yeni mutasyon virüs haberi tüm dünyayı alarma geçirdi. Türkiye'de dahil olmak üzere tüm AB ülkeleri alarma geçerken mutasyona uğrayan yeni virüs türüne karşı Kovid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı herkes tarafından merak edilmeye başlandı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 11:27
İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyon virüs tüm dünyayı alarma geçirdi
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Tüm dünya koronavirüsle mücadele içerisindeyken hergün alınan tedbirlere bir yenileri daha eklenmeye başlanmış ve geliştirilen korona aşılarının da bazı ülkelerde uygulanmasına devam ediliyordu. İngiltere'nin güneydoğusu bölgesinde ortaya çıkan virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini tedirgin etti. Türkiye'de dahil olmak üzere tüm dünyanın gündeminde yer alan yeni virüse karşı Kovid-19 aşılarının ne kadar etkili olacağı merak konusu oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kovid-19'dan daha hızlı yayılmaya meyilli bir türün keşfedildiğine dair yaptığı açıklama sonrası AB ülkeleri arasında yer alan Fransa, Almanya, İtalya'nın yanı sıra Belçika, Avusturya ve Hollanda İngiltere ile yapılması planlanan uçuşlarını durdurma kararı aldıklarını bildirdiler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de çıkan yeni mutasyon virüsü hakkında dün yaptığı son dakika açıklamasında; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye yapılması planlanan tüm uçuşları geçici olarak durdurmaya karar verdiklerini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise yeni virüsün yaklaşık yüzde 70 oranına yakın daha fazla bir bulaş sağladığını belirterek İngilltere hükümetine uyarılarda bulundu. Çok fazla yakın temas olunmaması gerektiği hatırlatılarak yapılan uyarıda "Virüsün özellikleri ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edindikçe üye Devletleri ve halkı haberdar edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜS AŞILARI YENİ VİRÜSE ETKİLİ OLACAK MI?

Yapılan bu açıklamaların ardından tüm dünya ülkelerini alarma geçiren yeni mutasyon virüse karşı Kovid-19 aşılarının ne kadar etkili olacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili en rahatlatıcı açıklama Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından yapıldı.

Alman ya devletine ait ZDF kanalına katılarak açıklamalarda bulunan Bakan Spahn, Avrupa Birliği'nde görevli bilim insanlarının geliştirilen aşıların yeni virüse karşı etkili olmasından şüphe duymadıkları konusunda yaptıkları açıklamaları duyurdu.

Aşının yeni türüne karşı etkili olacağına hükümet olarak ta inandıklarını söyleyen Sphann, AB'li otoritelerlerin konu ile ile ilgili yaptıkları değerlendirmeleri, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." şeklinde özetledi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 11:27
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