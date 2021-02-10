İngiltere’de mutasyonlu virüsün 2 yeni türü daha keşfedildi

Avrupa'da koronavirüs salgınıyla mücadelede en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere, şimdi de mutasyonlu virüs kabusuyla karşı karşı kaldı. Bristol ve Liverpool kentlerinde iki yeni mutasyon türü görüldüğünü bildiren uzmanlar yeni mutasyon varyantlarının Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarla benzer olduğunu duyurdu.

Mutasyon krizinin bitmek bilmek bilmediği İngiltere’de başlatılan çalışmalar sonucu geliştirilen AstraZeneca aşısının koronavirüsünün mutasyona uğramış haline karşı etkisiz olduğunun kanıtlanması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere hükümetine salgının süreci hakkında danışmanlık yapan bilim kurulu, iki ayrı kentte Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin tespit edildiğini bildirdi. Ortaya çıkan iki türün ise Güney Afrika ile Brezilya’da görülen mutasyonlu virüslerle benzer oldukları kaydedildi.

Mutasyonlu virüsün ilki Bristol kentinde ortaya çıkarken Bilim kurulu üyeleri bu virüsleri 'endişe verici mutasyonlu virüs' olarak değerlendirdi. Yapılan bildirimim hemen ardından ikinci mutasyonun da Liverpool’da ortaya çıkması sonucu virüsler başlatılan çalışmalarla inceleme altına alındı.

İngiltere kamu sağlığından sorumlu kurum bilgilerine dayanarak yeni mutasyon türlerinin bu güne kadar 76 vakaya neden olduğunu bildirirken şuan devam eden aşı çalışmalarının virüslere karşı etkili olmasını umdukları belirtildi.