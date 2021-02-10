İngiltere’de mutasyonlu virüsün 2 yeni türü daha keşfedildi

Avrupa'da koronavirüs salgınıyla mücadelede en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere, şimdi de mutasyonlu virüs kabusuyla karşı karşı kaldı. Bristol ve Liverpool kentlerinde iki yeni mutasyon türü görüldüğünü bildiren uzmanlar yeni mutasyon varyantlarının Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan mutasyonlarla benzer olduğunu duyurdu.
Mutasyonlu virüsün ilki Bristol kentinde ortaya çıkarken Bilim kurulu üyeleri bu virüsleri 'endişe verici mutasyonlu virüs' olarak değerlendirdi. Yapılan bildirimim hemen ardından ikinci mutasyonun da Liverpool’da ortaya çıkması sonucu virüsler başlatılan çalışmalarla inceleme altına alındı.
İngiltere kamu sağlığından sorumlu kurum bilgilerine dayanarak yeni mutasyon türlerinin bu güne kadar 76 vakaya neden olduğunu bildirirken şuan devam eden aşı çalışmalarının virüslere karşı etkili olmasını umdukları belirtildi.