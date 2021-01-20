İngiltere'de koronaya bağlı günlük can kaybında rekor

Geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu mutaston geçirmiş koronavirüs açıklamasıyla birlikte endişelere sebep olan ada ülkesi İngiltere korona virüs salgını ile zor günler geçiriyor.

SON 24 SAAT İÇİNDE BİN 820 CAN KAYBI

Ülkede bugün görülen can kaybı bugüne kadar görülen günlük en yüksek ölüms sayıyı olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde ülke genelinde korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bin 820 oldu ve toplam ölüm sayısı 93 bini aştı.

TOPLAM VAKA 3,5 MİLYONU AŞTI

Ülke genelinde yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre ise son 24 saat içinde yaklaşık 39 bin vaka tespit edildi.Toplam vaka saısı 3,5 milyonu aştı.

Ülkedeki salgın ile açıklamalar yapan Sağlık Bakanlığı danışmanı Patrick Vallace,hastanelerin kapasitesinin dolmaya devam ettiğini ve buraların savaş bölgesi gibi göründüğünü söyledi. Vallace, bu şartlarda kısıtlamaların gevşetilmesinin hata olcağını vurguladı.

4,6 MİLYON KİŞİ AŞILANDI.

Diğer yandan ülkede salgın ile mücadelenin yanında aşılama çalışmalarıda hız kesmeden devam ediyor. Hükümetin yapmış olduğu açıklamaya göre ülke genelinde yaklaşık 4,6 milyon kişi korona virüs aşısını vuruldu.