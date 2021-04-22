İngiltere’de AstraZeneca aşısı 168 kişide kan pıhtılaşmasına yol açtı

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu tarafından özenle takip edilenaşısı sonucunda toplam 168 kişidegörüldüğü aktarıldı.aşısı olan AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması yan etkisi git gide artıyor. Aşırı nadir olarak nitelendirilen kan pıhtılaşması yan etkisi, şu ana kadar İngiltere’de 168 kişide görüldü. Kan pıhtılaşma oranları 4.9’dan 7.9’a yükseldi. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu, 30 yaş altı kişilere AstraZeneca yerine başka bir aşının kullanılması gerektiği tavsiyesinde bulunmuştu. Aynı zamanda aşının faydalarının riskine kıyasla çok daha fazla ağır bastığının altı çizildi. İngiltere’de toplam 33 milyon 257 bin 651 kişiye aşı yapıldı.