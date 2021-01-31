İngiltere'de 24 saatte 1200 ölü!

İngiltere Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle gerçekleşen ölümleri güncel olarak açıklamaya devam ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 23.275 yeni vaka olduğu açıklandı. Toplam vaka sayısı ise 3.796.088'e yükseldi.

Ülke çapında son 24 saat içerisinde virüs yüzünden bin 200 kişi hayatını kaybetti.toplam105.571'e ulaştı. Avrupa'dasebebiyle en çok ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

Ülkede Covid-19 aşısı yaptıran kişi sayısı 8.378.940 oldu. Bu kişilerden 480.432'sine Covid-19 aşısının ikinci dozu yapıldı. Ülke genelinde 34.783 kişi hastanede tedavi görmeye devam ediyor. İngiltere'deki vakaların sadece 3.832'si yoğum bakımda tedavi görüyor.