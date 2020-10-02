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İngiltere’de 17 milyon kişiye kısıtlama getirildi!

İngiltere’de Covid-19 salgını nedeniyle 17 milyon kişiye kısıtlama getirildi! Günlük vaka sayısı 6 bini geçen İngiltere önlem almaya devam ediyor…

02 Ekim 2020 Cuma 21:10
İngiltere’de 17 milyon kişiye kısıtlama getirildi!
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İngiltere’de Covid-19 virüsü salgını kapsamında tespit edilen vaka sayıları her geçen gün daha da artıyor. Son 24 saat içinde 6.914 vaka tespit edildiği ifade edilen ülkede 59 kişi de hayatını kaybetti.


Liverpool’daki vaka sayısının son 30 gün içinde 30 kat artış gösterdiği ifade edilirken Liverpool ve etrafındaki üç bölge için kısıtlama kararları alındı. Bu kararlar ile birlikte İngiltere’deki kısıtlama altında olan kişi sayısı 17 milyona çıktı.

Siyasetçiler Tedbirlere Uymuyor

Diğer yandan İngiltere’de siyasetçilerin Covid-19 virüsü salgını kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları görüldü ve halk tarafından tepki gösterilmesine neden oldu. Ana muhalefet eski lideri Jeremy Corby’nin hiçbir tedbire uymadan akşam yemeği yediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte birçok paylaşım yapıldı.

Diğer yandan İskoçya Ulusal Partisi milletvekili Margaret Ferrier’in test sonucu pozitif çıkmasına karşın Londra’ya giderek Parlamento’da oturuma katıldığı öğrenildi. Ferrier’in istifası beklenmeye başladı.



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:10
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Anahtar Kelimeler:
IngiltereCovid-19
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