İngiltere ve Avrupa ülkeleri arasında aşı savaşı! İngiliz hükümeti resti çekti

İngiltere hükümeti tarafından yapılan bir açıklamada ihracat yasağı tehditleri savuran AB'ye bağlı üye ülkelerine, AstraZeneca isimli koronavirüs aşılarını gönderilmeyeceğini açıkladı. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan bilgilendirme açıklamasında ise ihracat yasağı ile ilgili 'AB'nin kendi meselesi' ifadeleri kullanılırken İngiltere ve Avrupa ülkelerinde yaşanan aşı tartışmaları ise alınan son kararın ardından daha da derinleşeceği değerlendiriliyor.

Açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın yapılması planlanannde aşı güvenirliliğinin tam olduğu ve koronavirüsü aşılarının daha çok etkilediği kişilere önümüzdeki ayın ortalarına kadar yapılacağını söylediği belirtildi. İngiltere halkının da mümkün olduğu kadar hızlı aşılanmak istediğinin kaydedildiği açıklamada AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin ortak çalışmaları sonucunda geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile ilgili 7 ayrı aşı geliştiricisiyle anlaşmalar yapıldığı ve önümüzdeki haftalarda alınacak onaylarla birlikte doz sayısının artırılmasına başlanacağı vurgulandı.

AB'nin AstraZeneca aşısına onay vermesinden sonra AB ülkelerine dağıtımının kısa sürede başlaması bekleniyordu. Fakat aşı şirketi bu hafta başında AB ülkeleri için tedariğin yılın ilk çeyreğinde yüzde 60 eksik tedarik yapılacağını açıklamıştı. AB tarafında ise duyurusu yapılan kesinti miktarının daha fazla olacağını belirtirken beklenen 100 milyon doz aşının yaklaşık dörtte birini alabileceği ifade ediliyor. Ayrıca AB yetkilileri, İngiltere'de üretimin fazla olarak yapıldığı AstraZeneca aşısının anlaşma dahilindeki miktarının gönderilmesini talep ediyor.