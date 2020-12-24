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İngiltere ve AB’den beklenen anlaşma gerçekleşti

Uzun zamandır İngiltere ve Avrupa Birliği’nin uzlaşmasını bekleyen dünya Brexit kararları sonrasında ticari ilişkilerine yön verecek şekilde anlaşmalarda bulundular.

24 Aralık 2020 Perşembe 22:07
İngiltere ve AB’den beklenen anlaşma gerçekleşti
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Dünyanın merakla beklediği toplantının sona ermesiyle anlaşma sonunda Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de yapılan toplantı ile İngiltere ile ilgili basın toplantısı düzenledi.  Leyen toplantı için çarpıcı açıklamalarda bulunarak, müzakerenin çok zor geçtiğini, anlaşma için ciddi mücadele verdiklerini belirten Leyen: “Sonunda bir anlaşma sağladık. Uzun ve dönemeçli bir yoldu ama iyi bir uzlaşı sağladık. Bu, adil ve dengeli bir anlaşma. İki taraf için de doğru ve sorumlu olan buydu” diyerek sözlerine devam etti. Brexit’i geride bıraktıklarını söyledi.

Bu anlaşmadan sonra ise İngiliz parlamentosuna üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) taraflarından onaylanması gerekmektedir.

Brexit nedir? Brexit hakkında merak edilenler

Brexit bir anda dünya gündemimize oturmuş durumda. Haliyle vatandaşlar brexit nedir diye merak içinde.  Brexit kısaca Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinden ayrılmasıdır. İngiltere 23 Haziran 2016 yılında yapılan referandumla ile birlikte alınan kararlar doğrultusunda AB’den ayrılma kararı veren ülke konumunda.  Halkın AB’den çıkılması yönünde oy çokluğu çok olunca güçlü ülke Almanya bu kararı alanlar için “derin bir yara” tabirinde bulundu. İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkma duruma ise “ilk kez bir ülkenin” üyelikten çıkma kararı ülkeler arası çok konuşuldu. Avrupa Birliğinin bu sayede yaptıkları, planları, stratejileri, geleceği sorgulanmaya başladı.
 



Son Güncelleme: 24.12.2020 22:07
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiIngiltereBrexit
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