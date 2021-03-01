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İngiltere ve ABD, Çin'in 47 Hong Konglu aktivisti gözaltına almasına tepki gösterdi

Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle, Hong Kong'da Haziran 2019'dan bu yana protestolar sürüyor. İngiltere ve ABD, Çin'in 47 Hong Konglu aktivisti gözaltına almasına tepki gösterdi.

01 Mart 2021 Pazartesi 17:57
İngiltere ve ABD, Çin'in 47 Hong Konglu aktivisti gözaltına almasına tepki gösterdi
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Hong Kong’un, Çin ile anlaşarak 2019 yılında hazırlıklara başladığı ve 2020 yılına yürürlüğe giren Güvenlik Yasası nedeniyle Hong Kong’da yaklaşık iki yıldır protesto gösterileri sürüyor. Önceki gün muhalif gruptan 47 kişi hükümeti yıkmaya yönelik plan yaptıkları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab konu ile ilgili açıklama yaparken, ulusal güvenlik yasasının ihlal edildiğini ve kişilerin gözaltına alınmasının Çin’e karşı güveni azalttığını belirtti.

Hong Konglu 47 eylemcinin gözaltına alınmasının güvenliği sağlamak için değil siyasi muhalefeti bastırmak için kullanıldığını vurgulayan Raab, eylemcilerin muhalefeti yıkmakla suçlanışının son derece yanlış olduğunu düşündüklerini kaydetti.

‘’ABD Çin’in iç işlerine karışmayı derhal bıraksın’’

Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’ni Hong Kong meselesine ve Çin’in iç işlerine karışmayı bırakmaya davet etti. Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin 47 muhalifin gözaltına alınma kararını kınamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hong Kong hükümetinin kanunların gereğini yapmasını desteklediklerini söyleyen Vang, ABD’yi hukukun üstünlüğüne saygı duymaya ve Hong Kong meselesine müdahale etmesine karşı çıktıklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 01.03.2021 17:57
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Anahtar Kelimeler:
Ulusal Güvenlik YasasıHong KongABDÇinIngiltere
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