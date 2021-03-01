İngiltere ve ABD, Çin'in 47 Hong Konglu aktivisti gözaltına almasına tepki gösterdi

Hong Kong’un, Çin ile anlaşarak 2019 yılında hazırlıklara başladığı ve 2020 yılına yürürlüğe giren Güvenlik Yasası nedeniyle Hong Kong’da yaklaşık iki yıldır protesto gösterileri sürüyor. Önceki gün muhalif gruptan 47 kişi hükümeti yıkmaya yönelik plan yaptıkları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab konu ile ilgili açıklama yaparken, ulusal güvenlik yasasının ihlal edildiğini ve kişilerin gözaltına alınmasının Çin’e karşı güveni azalttığını belirtti.

‘’ABD Çin’in iç işlerine karışmayı derhal bıraksın’’

Hong Konglu 47 eylemcinin gözaltına alınmasının güvenliği sağlamak için değil siyasi muhalefeti bastırmak için kullanıldığını vurgulayan Raab, eylemcilerin muhalefeti yıkmakla suçlanışının son derece yanlış olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’ni Hong Kong meselesine ve Çin’in iç işlerine karışmayı bırakmaya davet etti. Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin 47 muhalifin gözaltına alınma kararını kınamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hong Kong hükümetinin kanunların gereğini yapmasını desteklediklerini söyleyen Vang, ABD’yi hukukun üstünlüğüne saygı duymaya ve Hong Kong meselesine müdahale etmesine karşı çıktıklarını ifade etti.