İngiltere, Türkiye'yi kırmızı gruba koydu

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden birçok ülke sıkı tedbirler almak zorunda kaldı. Bu ülkeler arasında İngiltere de var. İngiltere, koronavirüs ile mücadele kapsamında, İngiltere’ye gelecek olan yolcuların otelde zorunlu bir şekilde karantinaya tabi tutulması uygulamasını hayata geçirmişti. Bu konuda yeşil, sarı ve kırmızı renk olmak üzere üç farklı grup kuruldu. Bu kapsamda bazı ülkeler yeşil gruba, bazı ülkeler sarı gruba ve bazı ülkeler kırmızı gruba kondu. Bu kapsamda ülkelerdeki koronavirüs salgınının seyrine göre gruplandırma yapıldı. Ülkeye gelen vatandaşlara zorunlu karantina uygulanacak.

Türkiye kırmızı gruba kondu. Kırmızı ülkelerde yaşayan insanların İngiltere’ye gelmesi durumunda on gün zorunlu karantina uygulaması yapılacak. Ayrıca trafik ışığı sistemi adı verilen bu uygulama üç hafta sonra güncellenecek. Karantinada bulunan kişilere Karantinanın ikinci ve sekizinci günlerinde ücretli bir şekilde koronavirüs testi yapılacak. Test sonucuna göre karantina süresinin uzayıp uzamadığı belli olacak.