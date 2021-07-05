İngiltere, maske takmayı halkın kişisel tercihine bırakıyor!

Koronavirüs salgınıyla mücadele de ağır kayıpla veren Birleşik Krallık, tedbirler ve aşılama uygulamalarıyla birlikte salgını neredeyse kontrol altına aldı. 19 Temmuz tarihinden itibaren sosyal kurallar ile ilgili tüm kısıtlamaları kaldırmayı düşünen hükümet maske takma tercihini de halkın kendisine bırakıyor.
İngiliz hükümetinin halkında ne yapacaklarını söylemesinden çok, bireysel olarak herkesin kendi seçimlerini yaptığı farklı bir döneme gireceklerini belirten Jenrick, yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid'inde koronavirüs kısıtlamalarında hafifletmeye gidilmesi yönünde bazı sinyalleri verdiğini söyledi.
Son Güncelleme: 05.07.2021 09:47