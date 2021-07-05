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İngiltere, maske takmayı halkın kişisel tercihine bırakıyor!

İngiltere, 19 Temmuz'da koronavirüs tedbirlerini kaldırmayı hedeflerken maske uygulamasını ise halkın kişisel tercihini haline getirmeyi planlıyor.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:47
İngiltere, maske takmayı halkın kişisel tercihine bırakıyor!
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Koronavirüs salgınıyla mücadele de ağır kayıpla veren Birleşik Krallık, tedbirler ve aşılama uygulamalarıyla birlikte salgını neredeyse kontrol altına aldı. 19 Temmuz tarihinden itibaren sosyal kurallar ile ilgili tüm kısıtlamaları kaldırmayı düşünen hükümet maske takma tercihini de halkın kendisine bırakıyor.

Söz konusu kararlara ilişkin bir açıklama yapan İngiltere Emlak Bakanı Robert Jenrick, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde takılması zorunlu tutulan maskelerinin İngiltere'de artık 'kişisel tercih' haline gelmesini planladıklarını söyledi. Jenrick konulmasında maske takmayı artık kimsenin takmak istemediğini ve bu durumun kişisel tercih mesesi haline geleceği bundan dolayı da toplumun bazı üyelerinin meşru olan tüm nedenler ile birlikte maskelerini takıp takmama gibi bir tercih yapabilme aşamasına gelecekleri ifadelerine yer verdi.

İngiliz hükümetinin halkında ne yapacaklarını söylemesinden çok, bireysel olarak herkesin kendi seçimlerini yaptığı farklı bir döneme gireceklerini belirten Jenrick, yeni Sağlık Bakanı Sajid Javid'inde koronavirüs kısıtlamalarında hafifletmeye gidilmesi yönünde bazı sinyalleri verdiğini söyledi.


Son Güncelleme: 05.07.2021 09:47
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Anahtar Kelimeler:
NormalleşmeKişisel TercihMaske Takma KuralıIngiltere
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