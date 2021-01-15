İngiltere alarmda! Ülkeye giriş çıkışlar kapatılıyor

Geçtiğimiz haftalar mutasyon geçiren ve bulaşma oranı yüzde 70 oranında artan koronavirüs hastalığının İngiltere'de görülmesinden sonra vaka ve ölüm sayıları rekor düzeyde artmış ve tedbirler iyice sıkılaştırılmıştı.

Tedbirlerin sıkılaştırılması ve kısıtlamalara rağmen vaka sayıları artında ülkede alarm verildi ve giriş çıkışların kapatılacağı duyuruldu.

ÜLKEYE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILIYOR

TOPLAM ÖLÜM 86 BİNİ AŞTI

Kararı İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün ülkeye duyurdu.Johnson, yaşanan vaka sayıları karşsında 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren ülkeye giriş çıkışların tamamının kapatılacağını duyurdu.

Öte yandan ülkede son açıklanan rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 48 bini aşarken, can kaybı ise 1248 kişi oldu ve toplam ölüm 86 bini geçti.