İngiliz Kolombiyası'nda son 24 saatte 150 yeni vaka

İngiliz Kolombiyası’nda yeni koronavirüs vakaları bildirilmeye devam ediyor. İngiliz Kolombiyası Sağlık Bakanı Adrian Dix ile İlçe Sağlık Memuru Dr. Bonnie Henry’nin yapmış olduğu ortak açıklamaya göre bölgede 783 aktif koronavirüs vakası bulunuyor.

Açıklamada buna ek olarak aktif vakaların 44’ün hastanede olduğu, bunların 22’sinin ise yoğun bakım tedavisi gördüğü belirtildi. Fakat bu vakalardan hiçbirisinin hayatını kaybetmediği de kamuoyu ile paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, bölgede şu ana kadar nufüsun yüzde 80’i en bir doz koronavirüs aşısını yaptırdığını vurguladı. BioNTech, AstraZeneca ve Modena aşılarının uygulandığı bölgede toplamda 6.637.241 doz aşı uygulandı. Virüse yakalanan toplamda 146 bin 700 kişi hastalığı atlatırken, son 24 saat içerisinde ölüm yaşanmaması sebebiyle ölüm sayısı 1.768’de kaldı.