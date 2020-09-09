İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

İngiliz İşçi Partisi Milletvekili'nden Çin'e sert tepki: Uygurlara soykırım yapılıyor

İngiliz İşçi Partisi Milletvekili McDonagh, Çin'in Uygurlara karşı tutumu için 'soykırım' değerlendirmesinde bulundu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 22:28
İngiliz İşçi Partisi Milletvekili'nden Çin'e sert tepki: Uygurlara soykırım yapılıyor
Takip Et:

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili McDonagh, Çin’in Uygurlara olan uygulamaları için ‘’soykırım’’ değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Boris Johnson, ülkedeki endişelerin G20 ve BM’de her fırsatta dile getirileceğini duyurdu.


McDonagh, Avaram Kamarasında düzenlenen Başbakan’a Sorular oturumunda Çin’in Uygur Türklerine baskısını gündeme aldı. Çin’in Uygurlara soykırım yaptığını dile getiren McDonagh, bu konuda Başbakan Johnson’un etnik temizliği durdurabilmek için ne yapacağını ve uluslararası mahkeme kurulmasına öncülük edilip edilmeyeceği şeklinde bir soru yöneltti.

Çinli yetkililerle görüşmede iletildi

Başbakan Johnson, İngiltere’nin yaşadığı endişeyi Çinli yetkililerle yapılan görüşmede iletildiğini açıkladı. Johnson, BM ve G20 gibi platformlarda da bu durumun her fırsatta dile getirileceğini duyurdu.  



Son Güncelleme: 09.09.2020 22:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IngiltereÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD polisinden yine şiddet skandalı! 13 yaşındaki otizmli çocuğu vurdu
ABD polisinden yine şiddet skandalı! 13 yaşındaki otizmli çocuğu vurdu
ABD ordu üsleri ileri teknoloji robotlarla korunacak!
ABD ordu üsleri ileri teknoloji robotlarla korunacak!
ABD seçimi anket sonuçları yankı uyandırdı! Trump'ın galip gelmesi bekleniyor
ABD seçimi anket sonuçları yankı uyandırdı! Trump'ın galip gelmesi bekleniyor
ABD'de ani hava değişimi! Denver'da sıcaklık 2 dereceye kadar düştü!
ABD'de ani hava değişimi! Denver'da sıcaklık 2 dereceye kadar düştü!
David ile Victoria Beckham çiftinin koronavirüs testi pozitif çıktı
David ile Victoria Beckham çiftinin koronavirüs testi pozitif çıktı
DSÖ'den şok eden uyarı! Yeni pandemilere hazırlanın
DSÖ'den şok eden uyarı! Yeni pandemilere hazırlanın

Popüler Haberler

Hamilelik belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Hamilelik belirtileri en erken ne zaman belli olur
Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 fulbright ne kadar burs veriyor?
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları ne kadar? 2020 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Bedelli askerlik ücreti kredi kartı ile yapılabilecek mi? 2020 bedelli askerlik kredisi nasıl alınır?
Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2020 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt'den emekliye kredi nasıl alınır?
Stajyer maaşı devlet desteği nasıl alınır? Stajyer maaşı devlet desteği ne kadar?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek neye işaret eder?
Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2020 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
2019 JGK Jandarma uzman erbaş alım sayısı arttırıldı
Regl sancısını geçirmek için doğal yöntemler
Apple'dan iPhone kullanıcılarına 150 TL geri ödeme! Başvuranın hemen hesabına yatırılacak!
MEB, 2020 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Volkswagen, Türkiye 'de hangi şehirde fabrika kuracak? Fabrikanın kurulacağı yer açıklandı!
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizisi çekim yerleri ve mekanları
Güncel gümüş fiyatları 10 Eylül 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Yoksulluk maaşı için nereye başvurulur? 2020 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Eşinden boşananlar dul aylığı alabilir mi? Dul aylığı ve Yetim maaşı için aranan şartlar nelerdir?
Menajerimi Ara'a katılan Pınar Ünsal Kimdir? Leyla karakteri kimdir?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Eylül 2020 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.