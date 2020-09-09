İngiliz İşçi Partisi Milletvekili'nden Çin'e sert tepki: Uygurlara soykırım yapılıyor

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili McDonagh, Çin’in Uygurlara olan uygulamaları için ‘’soykırım’’ değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Boris Johnson, ülkedeki endişelerin G20 ve BM’de her fırsatta dile getirileceğini duyurdu.

Çinli yetkililerle görüşmede iletildi

McDonagh, Avaram Kamarasında düzenlenen Başbakan’a Sorular oturumunda Çin’in Uygur Türklerine baskısını gündeme aldı. Çin’in Uygurlara soykırım yaptığını dile getiren McDonagh, bu konuda Başbakan Johnson’un etnik temizliği durdurabilmek için ne yapacağını ve uluslararası mahkeme kurulmasına öncülük edilip edilmeyeceği şeklinde bir soru yöneltti.

Başbakan Johnson, İngiltere’nin yaşadığı endişeyi Çinli yetkililerle yapılan görüşmede iletildiğini açıkladı. Johnson, BM ve G20 gibi platformlarda da bu durumun her fırsatta dile getirileceğini duyurdu.