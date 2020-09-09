İngiliz İşçi Partisi Milletvekili'nden Çin'e sert tepki: Uygurlara soykırım yapılıyor

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili McDonagh, Çin’in Uygurlara olan uygulamaları için ‘’soykırım’’ değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Boris Johnson, ülkedeki endişelerin G20 ve BM’de her fırsatta dile getirileceğini duyurdu.
Çinli yetkililerle görüşmede iletildi
Başbakan Johnson, İngiltere’nin yaşadığı endişeyi Çinli yetkililerle yapılan görüşmede iletildiğini açıkladı. Johnson, BM ve G20 gibi platformlarda da bu durumun her fırsatta dile getirileceğini duyurdu.
Son Güncelleme: 09.09.2020 22:28