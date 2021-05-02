İlk koronavirüs vakasının görüldüğü Wuhan'da müzik festivali yapıldı!

Şu zamana kadar 152 milyon kişide etkisini gösteren, 3 milyon kişininde canını aldığı salgının ilk görüldüğü Çin’in Wuhan şehrinde yaşam eski haline döndü.

Vuhan'da 'Koronasız' müzik festivali

5 gün süren 1 Mayıs Ulusal Bayramı’nın ilk günü Wuhan’da gerçekleştirilen müzik festivalinde eğlence tutkunları istedikleri kadar müzik eşliğinde dans etti.

Organizatör ekibi temsilcisi Reuters'a bu sene ziyaretçi sayısında kısıtlama yapıldığını belirterek Cumartesi günü yaklaşık olarak 11 bin kişinin olduğunu açıkladı.

Çoğu kişi maske takmadı

Yetkili kişiler gerekli olan her alana bariyerlerin konulduğunu ve güvenlik personellerini bu alanlar içerisinde sayılarının kısıtladığını da konuşmasına ekledi. Ancak bazı izleyiciler dışında çoğu kişinin maske takmadığıysa gözlerden kaçmadı.

Diğer yandan Çin'in paylaştığı resmi verilere göre ülke genelinde şu zamana kadar 90.686 kişi koronavirüse yakalandı, 4.636 kişiyse yaşamını yitirdi.