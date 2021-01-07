İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

İlham Aliyev, Ermenistan'ı uyardı ve Türkiye ile kara bağlantısının nasıl sağlanacağı hakkında açıklamalarda bulundu

Dağlık Karabağ zaferinin sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illeriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ermenistan'ın içinden geçerek birleştirebilecek bir koridorun Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafınca kullanılacağını belirtti. öte yandan 'Provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ı, daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz.' ifadelerini kullandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:26
İlham Aliyev, Ermenistan'ı uyardı ve Türkiye ile kara bağlantısının nasıl sağlanacağı hakkında açıklamalarda bulundu
Takip Et:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kurmaylar ile 2020 yılının sonuçlarını hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan’ın izni alınmadan Ermenistan Dışişleri Bakanının Hankendi'ye gitmesine sert tepki gösterdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanının Hankendi'ye gittiği hakkında kendisine bilginin verildiğini belirten Aliyev,”Senin orada ne işin var? Savaşı unutmasınlar. Demir yumruğun yerinde olduğunu unutmasınlar" ifadelerine yer verdi. Bu ziyaretlerin son bulmasını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür provokatif adımlar atılırsa, Ermenistan'ın daha fazla pişman olacağı konusunda uyarıyoruz. Şimdi ilişkileri normalleştirmek için adımlar atılıyor. Rusya kendi arabuluculuk imkanlarını taraflara sundu. İlişkiler normalleşecekse bu tür provokatif 'ziyaretlere' ne gerek var? Neyi göstermek istiyorlar? Bizi yine kızdırmak mı istiyorlar? Bu tür adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretlere son verilmelidir. Bizim iznimiz olmadan o bölgeye hiçbir yabancı vatandaş gidemez. Kızılhaç Komitesi dışında hiçbir uluslararası kuruluş oraya gidemez. Orası bizim bölgemiz. Bütün dünya bu bölgeyi Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz, benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. Önce Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla onları uyardık. Daha sonra farklı şekilde uyarılacaklar. Onların ayakları o bölgeden kesilmelidir. Kendi ülkesinde otursun” açıklamalarına yer verdi.

Laçin ve Kelbecer'e uluslararası havalimanı inşa edilecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2020 yılının sonuçları hakkında yaptığı toplantı esnasında, "Benim talimatım ile Laçın veya Kelbecer bölgelerinde moden bir uluslararası havalimanının inşası için bir yer aranıyor. Orada coğrafi yapının çok zor olduğu doğru ve neredeyse bölgenin büyük bir bölümü dağlık. Orada uygun bir yer bulmak zor ama şu anda araştırmalar devam ediyor, umarım yakın zamanda bana bilgi verilecek. Böylece Laçın veya Kelbecer'de yeni bir uluslararası havalimanı inşa edilecek. Fizuli'de ise uluslararası bir havalimanının inşası için çok az zaman kaldı" ifadelerini kullandı.

Rus barış güçlerinin faaliyetlerini de ele alan Aliyev, "Barış güçlerinin orada bir işlevi var. Bu işlev 10 Kasım'da belirlendi. Fakat onlar şu anda orada insani yardım çalışmaları yürütüyorlar. Halbuki 10 Kasım'da imzalanan bildiride bu işlev belirlenmedi. Biz buna göz yumuyoruz. Neden? Çünkü orada insanların yaşadığını, kış geldiğini ve havanın soğuk olduğunu anlıyoruz. Bazı çalışmalar yapılmalı ki orada yaşayan Ermeniler için bu kış sorun oluşmasın. Bu nedenle biz buna izin verdik. Şimdi yüklerin büyük bir bölümü Azerbaycan üzerinden oraya gidiyor. Buna izin verdik. Berde'ye kadar demir yolu ile gidiyor. Sonra arabayla Dağlık Karabağ'a taşınıyor. Elbette buna izin vermeye de bilirdik” şeklinde konuştu.

En az iki istihkam taburu kurulacak

Savunma Bakanlığı'na ilk süreçte en az iki istihkam taburunun kurulmasının talimatını verdiğini söyleyen Aliyev, “Dün Savunma Bakanı bana bu alanda çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Türkiye'den 130 kişilik büyük bir heyet geldi.

Onlar hem eğitmen olarak bizim intikamcılarımızı eğitiyorlar hem de kendileri de mayın temizleme çalışmaları yürütüyorlar. İki gün önce Rusya'dan bir grup istihkamcı geldi ve artık onlar da bu faaliyete başladı.

Tüm yabancı ortaklarımıza derin şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bu alanların restorasyonu için asıl görev mayınların temizlenmesidir” dedi.

'Muhatabımız elbette Rusya'dır'

Aliyev, Nahçıvan'a açılacak olan koridorun 10 Kasım 2020 tarihinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiride bulunduğunu anımsatarak "Bu hat mutlaka açılacak ve bölgeye yeni olanaklar getirecek. Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Ermenistan ve İran tarafından kullanılacak bu hat, gelecekteki çok taraflı iş birliği için özel bir öneme sahiptir." İfadelerine yer verdi.

Nahçıvan'daki demir yolu hatlarının modenleşmesi hususunda da çalışmalar yürüteceklerine değinen Aliyev, şunları kaydetti: "Ermenistan demir yollarının, Rusya demir yollarının mülkiyetinde olduğu göz önünde bulundurulursa, muhatabımız elbette Rusya'dır. Çünkü Ermenistan devletinin Mehri demir yolu projesiyle ilgisi yok. Bu konuyu Rusya ile müzakere ediyoruz. Çünkü Rusya demir yolları, Ermenistan demir yollarının sahibidir. Ön görüşmeler olumlu."

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 17:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IlhamAliyevTürkiyeAzerbaycanErmenistanRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Biden'ın başkanlığının onaylanmasının ardından Trump'tan ilk açıklama
Biden'ın başkanlığının onaylanmasının ardından Trump'tan ilk açıklama
Çin'de vaka sayıları yeniden yükselişe geçti
Çin'de vaka sayıları yeniden yükselişe geçti
ABD'de yaşanan olaylar hakkında açıklama yapan Merkel: Kongre binasını o şekilde görmek beni öfkelendirdi!
ABD'de yaşanan olaylar hakkında açıklama yapan Merkel: Kongre binasını o şekilde görmek beni öfkelendirdi!
Joe Biden, resmen başkan ilan edildi, Trump'dan ise pes açıklaması geldi!
Joe Biden, resmen başkan ilan edildi, Trump'dan ise pes açıklaması geldi!
Amerika Başkanı Trump hakkında azil kararı geliyor!
Amerika Başkanı Trump hakkında azil kararı geliyor!

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Ocak 2021 Perşembe - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Yaralı Kalbim dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Baş Hatun Zübeyde kimdir?
Halk süt yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2021 İBB ve Antalya belediyesi halk süt yardımı başvuru formu
Bursa'da dolabın içine saklanan kadın polisler tarafından yakalandı
Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir? Gürültü yapan komşu ne kadar ceza alır?
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamı
Şok marketlerde 8-12 Ocak tarihlerinde gelecek indirimli ürünler neler?
Hangi vergiler yapılandırma kapsamında? Vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır?
Covid-19 mutasyona uğradı! Mutasyonlu virüsün olduğu ülkeler hangileridir? Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?
e-Nabız korona test sonucu sorgulama ve öğrenme
11 Kasım Bekarlar Günü nedir? Bekarlar günü nasıl ortaya çıktı?
Kredi kartı para puanları ile alışveriş yapılabilecek internet siteleri
Yılbaşında vizesiz gidilecek avrupa ülkeleri!
Boşanmalarda karı koca mal paylaşımı nasıl yapılır? Kanunen mal paylaşımı
Hanzade Ofluoğlu kimdir? Survivor 2021
Bim 12 Ocak Salı günü hangi ürünler gelecek?
Akrep dizisi Avukat Ayşem kimdir? Beril Pozam hakkında bilgiler
2021 Pakistan asgari ücret ne kadar?
Survivor 2021 Gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora kimdir?
Sena Özdemir kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.