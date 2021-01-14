İklim değişikliği 2050 yılında ölümcül zirveye çıkacak

Küresel ısınma sebebiyle Dünya’nın ortalama sıcaklığında devamlı artış meydana geliyor. Bu yüzden buzullar eriyor ve Dünya da felakete doğru gidiyor.

Bilim insanlarının tahminlerine göre iklim değişikliğinin sonuçlarının giderek arttırması sebebi ile Dünya’nın yavaş yavaş sonu geliyor.

2050 ölümcül olacak

İklim değişikliği ile ilgili araştırmaların sonuçları gelmeye başladı. Northen Arizona Üniversitesi’nde bulunan bilim insanlarına göre, sıcaklıklar böyle artmaya devam ederse 2050 senesinde gelindiğinde insanların neden olduğu karbon seviyesi en üst seviyeye ulaşarak ölümcül bir etki yaratacak.

Yine bu çalışmaya göre durum böyle devam ederse bu durumdan ormanlarda etkilenecek ve yok olmaya yüz tutacak. Bu araştırma son yirmi sene süresince elde edilen verilerden yararlanıldı.