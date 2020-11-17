İkinci dalga İtalya'yı vuruyor! Ülkede 3 Nisan'dan bu yana en yüksek ölüm sayısı görüldü

Bundan tam 1 sene önce 17 Kasım 2019 tarihinde ilk kez Çin'de görülen korona virüs vakası kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına almıştı.

Korona virüs hastalığı kısa süre içinde tüm dünyada etkili olduğu gibi Avrupa kıtasını da sardı ve İtalya'yı adeta kıtanın üssü yapmıştı.

3 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek ölü sayısı

İlk dalgada korona virüs hastalığından en çok etkilenen rekor sayıda vaka ve ölümlerin görüldüğü İtalya şu anda hastalıkta ikinci dalgayı yaşıyor. Ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre son 24 saat içinde İtalya genelinde 40 binden fazla korona virüs vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı. Aktif vaka sayısı ise 750 bine dayandı.

Diğer yandan bugün İtalya'da hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 731 kişi daha arttı ve toplam kayıp 46 bini geçti. Bugün açıklanan ölüm sayıyı aynı zaman ülkede 3 Nisan tarihinden sonra yani ikinci dalgada görülen en yüksek ölüm sayısı oldu. 3 Nisan tarihinde ülkeden hastalığa bağlı gerçekleşen ölüm sayısı ise 760 kişiydi.

Yoğum bakıma alınan hasta sayısı ise son 24 saat içinde 120 kişi daha arttı ve ülkede ki hastanelerde yoğum bakımda tedavi gören ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu.