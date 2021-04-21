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İdriss Deby kimdir? Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldü mü? İdriss Deby cephede yaralanarak öldü!

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldürüldü. Ülkede çıkan çatışma sonucunda yaralanan İdris Deby hayatını kaybetti. Ülke de acil durum çağrıları yapılmakta. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:33
İdriss Deby kimdir? Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby öldü mü? İdriss Deby cephede yaralanarak öldü!
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İdrıss Deby öldürüldü!

Çad devlet başkanı İdriss Deby çatışmada vurularak öldürüldü. Çad cumhurbaşkanı öldürüldü. Deby’nin ülkesinin kuzeyinde yer alan isyancılar ile çıkan çatışmada vuruldu. Çad devletinde etnik gruplar arasında çıkan çatışmalarda 100’den fazla kişi öldürülmüştü. Çad’da acil durum çağrıları yapılmaya başlandı.

Çad’da neler oluyor?

Ordu sözcüsü olan Azem Bermandoa Agouna, 68 yaşındaki Deby’nin hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı yapılan operasyona katıldığını,çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün vefat ettiğini söyledi.

Açıklamadan önce, Deby’nin 11 Nisan’da gerçekleştirilen seçimlerde ilk sonuçlara göre oyların %80’e yakınını alarak 6. kez Cumhurbaşkanı seçildiği söylenmişti. İdris Deby, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990’dan itibaren devleti yönetiyordu ve 31 yıl boyunca çok sayıda isyanı önlemişti. Deby’nin vefatı sonrası 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Kaka’nın başkanlığında olan Askeri Konsey ülkenin yönetiminin devraldı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 00:33
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Anahtar Kelimeler:
ÇadCumhurbaşkanı
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