İçinde 50'den fazla yolcu bulunan Endonezya uçağı radardan kayboldu!

Endonezya sivil havacılık yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Sriwijaya Air’in başkenti Jakarta’dan kalkış yapan bir yolcu uçağının radardan çıktığı ve kaybolduğu bildirildi. SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının havalimanından kalktıktan kısa süre sonra radardan çıktığı belirtilirken uçağın düşmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Endonezya'nın Boneo eyaletinin başkenti olan Pontianak'a giden ve şu an için kayıp olarak görülen uçakla ilgili resmi kaynaklar henüz bir açıklama yapmadı.
Son Güncelleme: 09.01.2021 15:19