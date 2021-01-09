İçinde 50'den fazla yolcu bulunan Endonezya uçağı radardan kayboldu!

Endonezya sivil havacılık yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Sriwijaya Air’in başkenti Jakarta’dan kalkış yapan bir yolcu uçağının radardan çıktığı ve kaybolduğu bildirildi. SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının havalimanından kalktıktan kısa süre sonra radardan çıktığı belirtilirken uçağın düşmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İçerisinde 50'den fazla yolcunun olduğu kaydedilen uçak, çevrimiçi haritalar üzerinden uçuş bilgileri kontrol edilirken edinile bilgilere göre havalimanından kalktıktan tam 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybettiği ve bu nedenle yolcu uçağının düşmüş olabileceğinden endişe edildiği aktarıldı.

Endonezya'nın Boneo eyaletinin başkenti olan Pontianak'a giden ve şu an için kayıp olarak görülen uçakla ilgili resmi kaynaklar henüz bir açıklama yapmadı.