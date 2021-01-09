İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...

İçinde 50'den fazla yolcu bulunan Endonezya uçağı radardan kayboldu!

Endonezya'da içinde 50'den fazla yolcu bulunan uçak, radardan kayboldu. Tüm irtibatların kesildiği yolcu uçağının düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:19
İçinde 50'den fazla yolcu bulunan Endonezya uçağı radardan kayboldu!
Takip Et:

Endonezya sivil havacılık yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamasında Sriwijaya Air’in başkenti Jakarta’dan kalkış yapan bir yolcu uçağının radardan çıktığı ve kaybolduğu bildirildi. SJ182 sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının havalimanından kalktıktan kısa süre sonra radardan çıktığı belirtilirken uçağın düşmüş olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İçerisinde 50'den fazla yolcunun olduğu kaydedilen uçak, çevrimiçi haritalar üzerinden uçuş bilgileri kontrol edilirken edinile bilgilere göre havalimanından kalktıktan tam 4 dakika sonra 10 bin feet irtifa kaybettiği ve bu nedenle yolcu uçağının düşmüş olabileceğinden endişe edildiği aktarıldı.

Endonezya'nın Boneo eyaletinin başkenti olan Pontianak'a giden ve şu an için kayıp olarak görülen uçakla ilgili resmi kaynaklar henüz bir açıklama yapmadı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSriwijaya AirYolcu UçağıKayıp Uçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter'dan Trump'a büyük darbe! Hesabı askıya alındı
Twitter'dan Trump'a büyük darbe! Hesabı askıya alındı
Japonya'da yoğun kar yağışı can aldı: 13 ölü
Japonya'da yoğun kar yağışı can aldı: 13 ölü
Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de korkutan tablo! Zirveyi gördü
Koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de korkutan tablo! Zirveyi gördü
İtalya'da bulunan pandemi hastanesinde büyük bir göçük oluştu!
İtalya'da bulunan pandemi hastanesinde büyük bir göçük oluştu!
KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti
KKTC'de 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti
Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin iş insanı oldu!
Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin iş insanı oldu!

Popüler Haberler

İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Cezaevinde bulunanların yakınlarına ve çocuklarına maddi yardım
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
İşsizlere 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek!
Sahibinden İkinci El Araç Alımında En Çok Nelere Dikkat Edilmeli? Sahibinden Ucuz İkinci El Otomobil İlanlarına Dikkat!
Ölen kişinin ayakkabıları neden kapı önüne konulur?
Nüfus Müdürlükleri çalışma saatleri - Nüfus Müdürlükleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nüfus Müdürlükleri sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
Giyim mağazası açmak için gerekli evraklar ve sermaye hesaplaması
Babil Eda kimdir? Gerçek adı nedir? Nur Fettahoğlu rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
Turkcell bayilik açma şartları ve detayları
Tc kimlik kartım kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kimlik kayıp durumunda yapılması gerekenler nelerdir?
Rüyada araba görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada hamile görmek görmek neye işaret eder? Rüyada hamile görmenin anlamları ve yorumları
Evlilik sebebiyle işten ayrılan kişiler tazminat alabilir mi? Tazminat almak için başvurulması gereken yerler ve işlemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.