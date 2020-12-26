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Huawei Ar-Ge yatırımında dünyada üçüncü sıraya yerleşti

Dünyada Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerin arasında gerçekleştirilen sıralamada Huwaei iki basamak yükselerek üçüncü oldu.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:18
Huawei Ar-Ge yatırımında dünyada üçüncü sıraya yerleşti
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Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezinin hazırladığı “Avrupa Komisyonu Endüstriyel Ar-Ge Yatırımı Sıralaması” raporunu yayınladı. Dünyada Ar-Ge yatırımı yapan şirketlerden yüzde 90’ını oluşturan 2.500 şirket içerisinden yapılan araştırmanın bu yılık sonuçlarına göre Huawei, bu yıl iki sıra yukarıya çıkarak üçüncü oldu. Araştırmanın sonucunda ilk sırada bulunanlar ise Alphabet ve Microsoft markaları oldu.

Huawei'nin gelirinin yüzde 10'u Ar-Ge'ye

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesinin ardından 5G ile alakalı bugüne kadar dünyada alınmış tüm patentlerin yüzde yirmisini Huawei tarafından alınmış. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya devletlerinde Ar-Ge merkezleri bulunan şirketin, Çin dışında ki ikinci büyük Ar-Ge Merkezi İstanbul’da bulunuyor.

On senedir faaliyet gösteren Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi,  Ar-Ge konusunda gelişiminde ciddi bir rol sahip. 620 Ar-Ge çalışanının görev aldığı merkezde, telekomünikasyon teknolojilerinde bu zamana kadar Türkiye’de 520 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi bugüne kadar Petal Search, Huawei Mobil Servisleri, yapay zeka ve 5G kullanımları ile alakalı çalışmalarını hızlandrıdı.



Son Güncelleme: 26.12.2020 23:18
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma MerkezHuaweiAr-ge
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