Hollywood'u

Hollywood tabelasının “W” harfinin üstünü muşambayla örttüler. Muşambanın üstünde yer alan “B” harfi sebebiyle tabela Hollywoob’a dönüştü. Sonda yer alan “D” harfini de arasına çizgi çekerek değiştirdiler.

Hollywood tabelasının bulunduğu tepeye izinsiz bir şekilde çıkmak kesinlikle yasak. Tepeye izinsiz çıkan ve tabelada değişiklik yapan kişiler gözaltına alındı. Daha sonrasında serbest bırakıldılar.

Serbest bırakılma sebepleri olarak tabelaya hiçbir zarar vermemeleri gösterildi.

Rose’un ve arkadaşlarının böyle bir şeyi yapmalarının sebebi Rose’un Instagram’da çıplaklık içerikli bir paylaşım yapması ve Instagram’ın bu sebeple Rose’un hesabını askıya almasıymış.

Rose, bu eylemle sesini çıkarabildiğini kanıtlamış.