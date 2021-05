Hollywood efsanesi Norman Lloyd 106 yaşında hayatını kaybetti

Norman lloyd’un ölüm haberini ailesi açıkladı. Norman Lloyd ,Stanley Kubrick, Orson Welles gibi isimlerle çalıştı. Peki Norman Lloyd kimdir?

Norman Lloyd

Norman Lloyd 8 Kasım 1914’de New Jersey eyaletinde doğdu. Çocukluk yaşantısı Brooklyn’de geçti.17 yaşındayken Mayıs Sarton’un çıraklığını yaptı. 1930 senesinde ise tiyatro oyunlarına başladı. 1936 senesinde Peggy Craven’le evlendi. Craven,2011 senesinde hayatını kaybetti. İlk beyaz perde deneyimini 1942 yapımı olan Sabouteur filminde yaşadı. Ayrıca 1939’da televizyonda yayınlanan The Streets Of New York filminde de oyunculuk yaptı.

1982 ve 1988 seneleri arasında NBC drama dizisi olan St.Lloyd’da başarılı performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Martin Scorsese’nin filmi olan The Age Of Innocence filminde de başarılı bir rolde bulundu.

En önemli rol aldığı yapımlar ise;

Star Trek: The Next Generation

Murder She Wrote

The Paper Chace

The Practice

2014 senesinden itibaren Los Angeles’da 8 Kasım günü Norman Lloyd günü olarak ilan edilmiştir.