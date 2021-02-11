Hollanda'da katliamcılara ödül

hükümetiSavaşıkatliamına karşı sessiz kalan ve seyirci gibi izleyen askerlere ödül verircesine 5 bin Euro dağıtılmasına karar verdi. Bu askerler Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapıyordu.

1995 yılında başlayan ve Avrupa’nın ortasında 8 binden fazla Boşnak Müslümanın ölümüyle sonuçlanan savaşta Hollandalı askerler katliama sessiz kalmıştı. Birleşmiş Milletlerin görevlendirdiği bu askerler savaşa sessiz kalmak suçundan suçlanıyordu. Yargılama süreci devam ederken Hollanda hükümeti bu askerlere moral vermek amacıyla her birine 5 bin Euro gibi bir para ödemeye karar verdi. Ayrıca bu askerlerin psikolojisinin bozulduğuna ve destek almasına karar verildi. Bu haber sonrasında Bosnalı Müslümanlar büyük bir tepki gösterdi. Biz de Hollanda hükümetini kınıyoruz.