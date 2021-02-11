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Hollanda'da katliamcılara ödül

Hollanda hükümeti skandal bir karara imza attı. Srebrenitsa katliamına seyirci kalmakla suçlanan askerlere Hollanda hükümeti tarafından 5 bin Euro para ödenecek.

11 Şubat 2021 Perşembe 20:01
Hollanda'da katliamcılara ödül
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Hollanda hükümeti Bosna Savaşı Srebrenitsa katliamına karşı sessiz kalan ve seyirci gibi izleyen askerlere ödül verircesine 5 bin Euro dağıtılmasına karar verdi. Bu askerler Birleşmiş Milletler bünyesinde görev yapıyordu.

1995 yılında başlayan ve Avrupa’nın ortasında 8 binden fazla Boşnak Müslümanın ölümüyle sonuçlanan savaşta Hollandalı askerler katliama sessiz kalmıştı. Birleşmiş Milletlerin görevlendirdiği bu askerler savaşa sessiz kalmak suçundan suçlanıyordu. Yargılama süreci devam ederken Hollanda hükümeti bu askerlere moral vermek amacıyla her birine 5 bin Euro gibi bir para ödemeye karar verdi. Ayrıca bu askerlerin psikolojisinin bozulduğuna ve destek almasına karar verildi. Bu haber sonrasında Bosnalı Müslümanlar büyük bir tepki gösterdi. Biz de Hollanda hükümetini kınıyoruz.



Son Güncelleme: 11.02.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
HollandaSrebrenitsaBosnaMüslüman
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