Hollanda'da Covid-19 protestolarına polis müdahale etti! Çok sayıda gözaltı var

Yerel basınlarda yer alan haberlere göre, Amsterdam'da yer alan Müzeler Meydanı'nda Covid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla toplanan yüzlerce kişinin gösteri yapmasının önüne geçildi.

Polisler, eylemcilerin gösterilerin izinsiz olduğunu vurgulayarak anons yaptı. Uyarının ardından ise tazyikli su ile müdahale etti.

Amsterdam Belediyesi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamalara göre, gösterinin izin alınmadan gerçekleştirildiği anımsatılarak, göstericilerin protesto haklarını kötüye kullandığı belirtildi.

Eindhoven'da 30'dan fazla kişi gözaltına alındı

Eindhoven kentinde yer alan 18 Eylül Meydanı'na toplaşan göstericiler için atlı ve zırhlı polisler, polis köpekleri ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale edildi.

Göstericiler, havai fişek ve golf topları ile polislere karşılıkta bulundu.

Bazı göstericilerin yara aldığı eylemde 30'u aşkın kişi gözaltına alındı.

Göstericilerin raylarda yürümesinden dolayı tren seferleri bir süreliğine aksadığı kentte, istasyonlarda bulunan bazı dükkanlar yağmaya uğradı.

Amsterdam'da, 17 Ocak gününde gerçekleştirilen Covid-19 protesto eylemlerinde 150 kişiye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında dün, ülkede 21:00-04:30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları başlamıştı.