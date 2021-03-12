Hindistan'ın Thane kentindeki kimya fabrikasında dev yangın!

’ınkentinde yer alan bir kimya fabrikasında çıkanfabrikanın her yerine sıçradı. Hindistan'ın Thane kentindeki bir kimya fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı. Fabrikadan yoğun duman yükselmeye devam ederken itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor. Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Thane kentinde kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı yaşanmayan dev fabrika yangınında, çıkan dumanlardan dolayı gökyüzü kapkara oldu. Yangının çıktığı yere gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kimya fabrikasında çıkan yangının nedeni ise henüz belirlenemedi. Diğer yandan 2020 yılının Mayısıs ayı itibariyle, Hindistan’da yaşanan 60’tan fazla endüstriyel kazada en az 100 işçinin yaşamını yitirdiği, 150’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.