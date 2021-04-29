Hindistan'dan yürek burkan görüntü: İki kardeş ölen annelerini motosikletle taşıdılar!

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerin başında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısın yeni bir rekor kırdı. Son 24 saat içerisinde 379 bin 257 yeni vaka bildiren ülkede virüs nedeniyle 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise bu güne kadar toplam vaka sayısının 18 milyon 376 bin 524'e yükseldiği ve vefat eden kişi sayısında 204 bin 832'ye ulaştığı aktarıldı.

Kovid-19 krizinin giderek derinleştiği Hindistan'da sağlık sistemi çökerken ülkeden yürekleri burkan görüntüler gelmeye devam ediyor. Yetersiz ambulans sayısı yüzünden yakınları vefat eden vatandaşlar sevdiklerini kendi imkanlarıyla taşırlarken, koronavirüsten hayatını kaybeden bir annenin oğlunu krematoryuma taşıdığı andaki görüntüleri dünya gündemine oturmuştu.

Benzer bir görüntü de iki kardeşten geldi. Annelerini kaybeden kardeşler motorsiklette aralarına aldığı annelerinin cansız bedenini krematoryuma götürürken çekilen bir görüntü sosyal medyada hızla yayınlanmaya başladı.

Dünya gündemine bomba gibi düşen görüntü görenlerin yüreklerini burkarken İngiliz Daily Mail gazetesinin yayınladığı haberde iki kardeşin annelerini yaklaşık 15 kilometre yol katederek taşımak zorunda kaldıklarını yazarken haberde polisin motosikleti önce kalabalık olduğu gerekçesiyle durdurduğunu fakat durumun anlaşılması sonunda ise kardeşlerin ceza yemeden yollarına devam ettiği belirtildi.