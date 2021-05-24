Hindistan'da yaşanan kara mantar salgını da 9 bin yeni vaka tespit edildi

Dünya genelinde çok nadir görülen bir enfeksiyon türü olan ve halk arasında kara mantar olarak bilinen 'Mukormikoz' hastalığı ile mücadele içerisine gören Hindistan'da hastalık hızla yayılmaya başladı. Koronavirüs salgınında çok fazla can kaybı vererek salgının merkezi haline gelen ülkede yaşanan kara mantar hastalığında da 9 bin civarında yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Toprak veya bitkinin yanı sıra dışkı yada çürümüş olan sebze ve meyvelerde bulunan mukor küfü ile yapılan temas sonrası oluşan enfeksiyonla mücadele eden Hindistan Sağlık Bakanlığı, hükümete bir çağrıda bulunarak başta Gujarat ve Maharaştra eyaletleri olmak üzere toplam 29 vilayette acil salgın durumu ilan edilmesini istedi.

Hindistan'ın Indore şehrindeki Maharaja Yeşwantrao Hastanesinde ilaç departmanı başkanı olarak görev yapan Dr. Pandey, kara mantar hastalığının koronavirüs salgınında çok daha zorlu olmaya başladığını ve hastalığa yakalanan kişilerin zamanında tedavi edilmemeleri halinde ölüm oranlarının yüzde 94'e kadar çıkabileceğini söyledi. Tedavisinin pahalı ve ilaçların yetersiz olduğunu belirten Dr. Pandey, sinüs, beyin ve hatta ciğerleri etkileyen bu enfeksiyon türünün kanser yada bağışıklık sisteminde sorun olan kişilerde ölümcül olabileceğini ifade etti.