Hindistan'da salgın alarmı! Hindistan'da kuş gribi salgını

Hindistan gelen bilgilere göre Hindistan Çevre Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada ülkede 5 eyalette çok sayıda H5N8 (Kuş Gribi) vakalarının görülmesi üzerine ülke çapında alarm verilerek kuş gribi salgını olduğunun haberi verildi.
Hindistan’ın Haryana eyaletine bağlı Panchkula şehrinde yetkililer, salgından etkilendiği düşünülen toplamda 350 bin kümes hayvanının telef olduğu bilgisini verdi.
Himachal Pradesh eyaletinde ise 2 bin 400’den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınından telef olduğu bildirdi.
Ülke genelinde virüse karşı önlemlerin alınmaya başlandığı iletildi.
Son Güncelleme: 06.01.2021 00:03