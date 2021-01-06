Hindistan'da salgın alarmı! Hindistan'da kuş gribi salgını

Hindistan gelen bilgilere göre Hindistan Çevre Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada ülkede 5 eyalette çok sayıda H5N8 (Kuş Gribi) vakalarının görülmesi üzerine ülke çapında alarm verilerek kuş gribi salgını olduğunun haberi verildi.

Tüm dünyayı saran korona-virüs salgınına bu kez de kuş gribi salgını eklendi. Hindistan Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada salgının evcil hayvanlara ve kümes hayvanlarına yayılmasının önüne geçmek için virüsün tespit edildiği 5 eyalette hemen sıkı önlemlerin alınması istendi.

Hindistan’ın Haryana eyaletine bağlı Panchkula şehrinde yetkililer, salgından etkilendiği düşünülen toplamda 350 bin kümes hayvanının telef olduğu bilgisini verdi.

Himachal Pradesh eyaletinde ise 2 bin 400’den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınından telef olduğu bildirdi.

Ülke genelinde virüse karşı önlemlerin alınmaya başlandığı iletildi.

