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Hindistan’da rekor sayıda Covid-19 testi pozitif çıktı!

Dünya çapında Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak Hindistan’da rekor sayıda Covid-19 testi pozitif çıktı! Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da giderek artıyor...

11 Eylül 2020 Cuma 11:20
Hindistan’da rekor sayıda Covid-19 testi pozitif çıktı!
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Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında, ülke kapsamında 1201 kişinin daha Covid-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybederek toplam can kaybı 75.091’e ulaştı. Elde edilen verilere göre Hindistan’da son 24 saat içinde 95.735 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Yeni tespitlerle birlikte ülkedeki hasta sayısı 4.465.863’e yükseldi.

Şimdiye kadar virüsü kapan 3.471.783 kişinin iyileşerek sağlığına kavuştuğu ifade edildi. Dünya çapında Covid-19 verilerinin yayınlandığı intenet sitesi olan Worldometer’a göre Hindistan dünyada en çok vakaya rastlanan ikinci ülke olarak görülüyor.

Brezilya


En çok vakaya rastlanan ülkelerden bir diğeri olan Brezilya’da ise, Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 1075 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucunda ülkedeki virüs kaynaklı can kayıplarının 128.539 ve toplam vaka sayısının 4.197.889’a yükseldiği belirlendi.

Ortalama 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret bel kemiği olan Sao Paulo eyaletinde 866.576 vaka ve 31.821 virüs sebepli can kaybı olması, eyaletin ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olduğunu gösteriyor.

Brezilya’da şimdiye kadar virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 3.453.336 olarak açıklanmış durumda. 211 milyon nüfusu olan Brezilya, Latin Amerika’da en çok vakaya rastlanan ülke olarak tanımlanıyor.



Son Güncelleme: 11.09.2020 11:20
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19BrezilyaHindistan
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