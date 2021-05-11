Hindistan'da koronavirüsten korunmak için akılalmaz bir yöntem uygulandı! İnek dışkısı sürdüler

Hindistan’da koronavirüse karşı inek dışkısı sürülüyor. Doktorlar uygulamanın etkisine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hayvan kaynaklı hastalıkların bu şekilde çoğalabileceğini ifade ederek, inek dışkısı sürmenin çok tehlikeli olabileceğine vurgu yaptı.

Yeni tip Covid-19’un ikinci dalgasının vurduğu Hindistan’daki hekimler, koronavirüse karşı koruyucu olduğu iddia edilen inek dışkısına karşı vatandaşları uyardı. Uzman kişiler, uygulamanın etkisine dair bilimsel bir veri olmadığını söyledi.

10 kat daha çok

Ülkedeki Covid-19 salgını şimdiye kadarki 22,66 milyon vaka ve 246.116 ölüm ile Hindistan’da büyük zarara sebep oldu. Fakat yetkililer gerçek vakaların 5 ile 10 kat daha fazla olabileceğini belirtti. Vatandaşların ülkede hastane yatağı, oksijen ya da ilaç bulmakta zorlandığını ve birçoğunun tedavi olamadığı için ölmek zorunda olduğunu açıkladı.

Hindistan’ın batısında yer alan Gujarat eyaletinde, bazı vatandaşlar Covid-19’a karşı bağışıklıklarının artacağı ya da iyileşecekleri umuduyla vücutlarını inek dışkısı ve idrarıyla kaplamak için haftada bir gün sığınaklara gidiyor.

Evlerini temizlemek ve dua etmek için de inek dışkısı

Hinduizm’de inek, hayatın ve toprağın kutsal bir sembolü olarak kabul edilir. Hindular, iyileştirici ve antiseptik özellikleri olduğunu düşündükleri için evlerini temizlemek ve dua ritüelleri için inek gübresinden faydalanır.

Geçen sene koronavirüsten kurtulmasının inek dışkısı olduğunu söyleyen bir ilaç firmasının müdür yardımcısı olan Gautam Manilal Borisa, doktorların bile oraya gittiğini belirtti.

Borisa, o günden beri kendi Covid-19 aşısını üreten Zydus Cadila’nın Hindistan’da bulunan genel merkezinin tam karşısında bulunan Hindu rahipleri tarafından yönetilen bir okul olan Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam’da düzenli olarak kendisine inek dışkısı sürüyor.

Daha sonra süt ya da ayranla yıkanıyorlar

İnek dışkısı ve idrarın kurumasını bekleyen Hindular, sığınakta bulunan inekleri kucaklıyor. Daha sonra inekleri onurlandırıyor ve enerjilerini arttırmak için yoga yapıyor. Vücutlarda kuruyan dışkılar süt veya ayranla yıkanıyor.

Hindistan’daki ve dünyadaki birçok doktor, Covid-19 için farklı tedavilerin uygulanmaması gerektiğini belirtmişti. Bu durumun farklı sağlık sorunlarına sebep olabileceği belirtildi.

Farklı hayvan hastalıkları görülebilir

Hindistan Tıp Deneği Başkanı Dr. JA Jayalal, İnek dışkısı ya da idrarının koronavirüse karşı bağışıklık arttırıcı somut bir etkisi olmadığını açıkladı. Başkan, bu durumun tamamen inançla ilgili olduğunu belirterek diğer hastalıkların hayvandan insana bulaşabileceğine vurgu yaptı.

Gruplar halinde düzenlenen bu etkinliğin virüsü yayacağına dair korkular var. Ahmedabad’daki bir inek barınağı sorumlusu Madhucharan Das, katılımcı sayısının sınırlı olduğunu belirtti.