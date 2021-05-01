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Hindistan'da korona kabusu! Günlük vaka sayısı 400 bini geçti

Korona virüs vakalarının rekorlar kırdığı Hindistan'da mutant virüsün etkisiyle günlük vaka sayıları 400 bini geçti.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 21:42
Hindistan'da korona kabusu! Günlük vaka sayısı 400 bini geçti
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Çin'de ortaya çıkan korona virüs pandemisi dünya üzerinde kabusu yaşatmaya devam ediyor. Tüm ülkelerde hastalık mücadele sürerken, günlük vaka sayıları ve ölümlerde rekorlar kırılılıyor. 

Günlük vaka sayısı 400 bini aştı

Özellikle son günlerde Hindistan'fa mutant virüsünde etkisiyle günlük vaka sayıları tüm zamanların rekorunu kırdı ve 400 binlere çıktı.

Vaka sayısı 119 milyonu aştı

Ülkenin sağlık bakanlığının açıkladığı verilere göre ülke genelinde bugün yapıla korona virüs test sonuçlarına göre 402 bin kişide korona virüs vakası tespit edildi ve son verilere göre ülkedeki toplam vaka sayısı 119 milyonu aştı.

Öte yandan Hindistan'da bu gün 3 bin 500'den fazla kişi hastalık ile girdiği yaşam savaşını kaybetti ve salgın süresi boyunda ölen kişi sayısı 211 bini aştı.

Hastanlerde tedavi gören kişi sayısı ise 3 milyon 268 bin 710'a çıktı. Ülkede bazı spor kompleksleri ise yoğu bakım hastanelerine dönüştürülmeye başlandı.




Son Güncelleme: 01.05.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
HindistanKoronavirüs Vaka Sayısı
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