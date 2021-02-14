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Hindistan'da korkutan facia!

Hindistan'da Utturakhand eyaletinde Himalayalar'dan koparak nehire düşen buz parçaları faciaya sebep oldu. Yaşanan facia ile birlikte 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 18:56
Hindistan'da korkutan facia!
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Hindistan'da korkutan facia

Hindistan'da Utturakhand eyaletinde Himalayalar'dan koparak nehire düşen buz parçaları faciaya sebep oldu. Yaşanan facia ile birlikte 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletinde 7 Şubat tarihinde Himalayalar'dan buzul parçalarının kopmasıyla Dhauliganga Nehri'nde sel felaketine sebep olmuştu. Yaşanan sel felaketi ile birlikte nehrin üzerindeki baraj da yıkılımıştı.

Yaşanan facianın ardından bölgedeki hidroelektrik satnralindeki işçilerin kayıp olduğu anlaşılmıştı. Ardından kayıp işçileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları 1 haftadır devam ediyor.

Bölgeye gelen yüzlerce asker, kurtarma ekipleri ve askeri helikopter ile arama kurtarma çalışmaları sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bununla beraber ölü sayısı 50 olurken kayıp kişi sayısının da 154 kişi olduğu belirlendi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 18:56
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HindistanSel
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