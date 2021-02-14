Hindistan'da korkutan facia
Hindistan'da Utturakhand eyaletinde Himalayalar'dan koparak nehire düşen buz parçaları faciaya sebep oldu. Yaşanan facia ile birlikte 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Yaşanan facianın ardından bölgedeki hidroelektrik satnralindeki işçilerin kayıp olduğu anlaşılmıştı. Ardından kayıp işçileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları 1 haftadır devam ediyor.
Bölgeye gelen yüzlerce asker, kurtarma ekipleri ve askeri helikopter ile arama kurtarma çalışmaları sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bununla beraber ölü sayısı 50 olurken kayıp kişi sayısının da 154 kişi olduğu belirlendi.
Son Güncelleme: 14.02.2021 18:56