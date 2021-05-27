Hindistan’da köpek timsaha yem oldu

Hindistan’da akıllara durgunluk veren bir olay kameralara kaydedildi. Su kenarında sakin bir şekilde yürüyen yalnız başına bir köpek dolaşırken, sunun içerisinde bulunan kimse tarafından yakalandı. Sakin bir yerde yaşanan olayda köpeğin olacaklardan habersiz bir şekilde suyun kenarında yürürken kimsenin ona yaklaştığı kameralara yansıdı.

Sonrasındaköpeği yakalayarak yedi. O Hindistan’da kaydedilen bu ilginç görüntüler, sosyal medyada milyonlarca insan tarafından paylaşıldı. Sudan çıktığı gibi köpeği azıyla yakalayan timsah, köpekle beraber suyun içine girerek kayıplara karıştı. Görüntüler izleyenleri şoka uğrattı. Zavallı köpek olacaklardan habersiz bir şekilde nehrin kıyısında dolanıyordu.

Başına gelenleri önceden tahmin edemeyen zavallı köpek, oracıkta hayatını kaybetti. Timsah içe kendisine bulduğu bu büyük av sayesinde kanını doyurarak güzel bir ziyafet çekti.