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Hindistan’da köpek timsaha yem oldu

Hindistan’da suyun kenarında yalnız başına dolaşan bir köpek timsaha yem oldu. Su kenarında dolaşan köpek timsaha yem olarak hayatını kaybetti.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:14
Hindistan’da köpek timsaha yem oldu
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Hindistan’da akıllara durgunluk veren bir olay kameralara kaydedildi. Su kenarında sakin bir şekilde yürüyen yalnız başına bir köpek dolaşırken, sunun içerisinde bulunan kimse tarafından yakalandı. Sakin bir yerde yaşanan olayda köpeğin olacaklardan habersiz bir şekilde suyun kenarında yürürken kimsenin ona yaklaştığı kameralara yansıdı.

Sonrasında timsah köpeği yakalayarak yedi. O Hindistan’da kaydedilen bu ilginç görüntüler, sosyal medyada milyonlarca insan tarafından paylaşıldı. Sudan çıktığı gibi köpeği azıyla yakalayan timsah, köpekle beraber suyun içine girerek kayıplara karıştı. Görüntüler izleyenleri şoka uğrattı. Zavallı köpek olacaklardan habersiz bir şekilde nehrin kıyısında dolanıyordu.

Başına gelenleri önceden tahmin edemeyen zavallı köpek, oracıkta hayatını kaybetti. Timsah içe kendisine bulduğu bu büyük av sayesinde kanını doyurarak güzel bir ziyafet çekti.


Son Güncelleme: 27.05.2021 13:14
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Anahtar Kelimeler:
HindistanTimsahKöpek
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