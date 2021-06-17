Hindistan'da kabus bitmiyor! Halk yeşil mantar enfeksiyonuyla mücadele ediyor..

Genel olarak akciğerleri yüzde 90 olarak etkileyen yeşil mantar enfeksiyonu Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde görüldü. 34 yaşındaki bir hastanın yakalandığı yeşil mantar vakası nedeniyle eyalet alarma geçti.

Kovid-19 tedavisi gören ve bu sırada 'yeşil mantar' hastalığının virüsünü kapan hastanın tedavisinin yapılması için hava ambulansı ile birlikte Mumbai'deki Hinduja Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi. Burada yapılan ilk tetkiklerde hastanın akciğerlerinde kara mantar virüsünden daha farklı olarak yeşil mantar enfeksiyonu tespit edildiği ve bunun da muhtemelen ülkede görülen ilk yeşil mantar vakası olduğu ifade edildi.