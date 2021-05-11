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Hindistan'da Ganj Nehri'nde 71 cansız beden kıyıya vurdu!

Hindistan’da COVID-19 salgını sonucunda vaka ile can kayıplarında rekor sayıya ulaşılırken Ganj Nehri’nden 71 cansız bedenin kıyıya vurduğu belirtildi. Kıyıya vuran cansız bedenlerin ülkede artış gösteren vakalardan dolayı krematoryumlarda ve mezarlıklarda yaşanan doluluktan dolayı nehre atıldığı iddia edildi.

11 Mayıs 2021 Salı 22:20
Hindistan'da Ganj Nehri'nde 71 cansız beden kıyıya vurdu!
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Hindistan Bihar Eyaleti’nin yetkilileri, Ganj Nehri kenarında dün gece bulunan 71 cesedin eyaletteki sağlık görevlileri tarafından incelendiğini fakat ölüm sebeplerinin henüz belirlenmediğini belirtti. Koronavirüs salgını etkisinde olan Hindistan’da, sosyal medyaya yansıyan nehirde yüzen cansız beden görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

Cesetlerin nereden geldiği araştırılıyor

Bugün, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ghazipur’da da yüzen cesetlerin olduğu bildirildi.  Ganj Nehri'nde bulunan cesetlerin koronavirüs nedeni ile ölenlere ait olduğu iddia edildi. Yetkililer cesetlerin nereden geldiğini araştırmaya başladıklarını söyledi.

Ölüler suya gömülüyor

Ghazipur’da yaşayan Surinder adlı bir kişi, köylülerin ölüleri yakacak kadar odun bulamadıkları için ölüleri suya gömdüklerini söyledi.

Salgının yeni merkez üssü

Hindistan'ın salgından en çok etkilenen eyaletleri arasında yer alan Uttar Pradeş'te bugüne dek 1 milyon 524 bin 767 vaka ve virüse bağlı 15 bin 742 ölüm kaydedilirken Bihar eyaletinde 601 bin 650 COVID-19 vakası ile 3 bin 357 ölüm bildirildi. Dünyada en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü 2. ve virüs kaynaklı en çok ölümün olduğu 3. ülke konumundaki Hindistan'da salgının başından bu zamana kadar 23 milyon 233 bin 269 vakanın görüldü, 252 bin 824 vatandaş vefat etti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 22:20
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