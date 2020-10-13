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Hindistan'da dehşete düşüren olay! Genç kıza sınıf ortasında tecavüz etti

Hindistan'da Jhansi Üniversitesi'nde 17 yaşındaki genç kız sınavdaki öğrencilerin gözünün önünde tecavüze uğradı. Tecavüze uğrayan genç kızı gören öğrenciler ise müdahale etmek yerine o anları telefonlarıyla kaydetti.

13 Ekim 2020 Salı 18:10
Hindistan'da dehşete düşüren olay! Genç kıza sınıf ortasında tecavüz etti
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Hindistan’da 17 yaşındaki bir genç kız, Uttar Prades eyaletindeki Jhansi Üniversitesi kampüsünde erkek arkadaşını beklemeye koyuldu. Yanına gelen bir grup ise genç kızı kampüs içerisinde öğrencilerin sınava girdiği bir sınıfa götürdü.


Şahıslardan birisi sınavdaki öğrencilerin gözü önünde genç kıza tecavüz etmeye başladı ve o anı gören öğrenciler müdahale etmek yerine yalnızca video çekti. Tecavüz eden şahıs ve arkadaşları genç kızı, olayı kimseye anlatmaması ve görüntüleri intenet üzerinden paylaşmakla tehdit etti.

8 kişi gözaltına alındı

Okul bahçesinde ağlamaya başlayan genç kız yaşananları polislere anlattı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, kızın zorla getirilmesini fark edemeyen üniversitenin güvenlik görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hastanede tedavi altına alınan genç kıza yaşadığı ağır travma nedeniyle psikolojik destek verileceği öğrenildi.  



Son Güncelleme: 13.10.2020 18:10
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HindistanSon DakikaTaciz
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