Hindistan'da Covid-19 salgınında yaşanmış en yüksek can kaybı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 348 bin 421 kişinin Covid-19 salgınından dolayı yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu ölüm sayısı, salgının en yüksek seviyesi oldu. Uzmanlar ise,gerçek ölüm sayısının daha fazla olacağını belirtiyor.

Hindistan’da toplam vaka sayısı 23 Milyon 340 bin 938’e yükseldi. Bugüne kadar gerçekleşen can kaybı ise 254 bin 197 oldu.

Hindistan’a aşı kampanyası

Hindistan’ın nüfusu 1,4 milyara civarlarındadır. 16 Ocak tarihindenn bugüne kadar 175 milyon 235 bin 991 doz aşı uygulansa da ,aşı hızı henüz salgını durdurabilecek düzeyde değildir.

Hatta birçok eyalette aşırı yetersizliğinden dolayı aşı yapımlarına ara verildi. Amerika,Almanya ve İngiltere gibi devletler, Hindistan’a ilaç ,test kiti ,tıbbi oksijen yardımlarında bulunmaktadır. Aşı yapımında kullanılan maddelerde gönderilmeye çalışılıyor.