Hindistan'da cesetler Ganj Nehri kıyısına vurdu

Bugün yapılan açıklamalara göre Hindistan‘da 45-50 civarında koronavirüsü cesedi kıyıya vurduğu ifade edildi. Ülkede mezarlıklarda yer kalmadı. Ayrıca cesetlerin yakıldığı bölgelerde yer bulunamıyor. Bu yüzden koronavirüsü hastalığına yakalanıp ölen kişiler Ganj Nehri’ne atılıyor. Bu yüzden ortaya çok acı tablolar çıkıyor. Hindistan‘da ceset yakmak 30-40 bin Hindistan rupisi olarak biliniyor. Bu miktar çok fazla olduğu için birçok insan ceset yakamıyor. Bundan dolayı cesetler nehirleri atılıyor.
Son Güncelleme: 12.05.2021 16:42