İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Hindistan'da cesetler Ganj Nehri kıyısına vurdu

Hindistan’da koronavirüs vaka sayısı rekor kırıyor. Hindistan’da koronavirüs bilançosu ağırlaşırken Ganj Nehri’nde cesetler kıyıya vurdu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:42
Hindistan'da cesetler Ganj Nehri kıyısına vurdu
Takip Et:

Hindistan‘da koronavirüs tablosu gittikçe ağırlaşmaya başladı. Koronavirüs salgının başlamasından bu yana bir yıldan fazla bir süre oldu. Bu süre zarfında Avrupa ülkeleri çok büyük vaka sayıları duyurdu. Son dönemlerde ise Hindistan koronavirüs salgını dolayısıyla sık sık gündeme geliyor. Hindistan‘da koronavirüs vaka sayısı rekor kırıyor. Hindistan‘da koronavirüs bilançosu ağırlaşırken ülkenin en kutsal nehirleri arasında bulunan Ganj nehrinde cesetleri kıyıya vurdu.

Bugün yapılan açıklamalara göre Hindistan‘da 45-50 civarında koronavirüsü cesedi kıyıya vurduğu ifade edildi. Ülkede mezarlıklarda yer kalmadı. Ayrıca cesetlerin yakıldığı bölgelerde yer bulunamıyor. Bu yüzden koronavirüsü hastalığına yakalanıp ölen kişiler Ganj Nehri’ne atılıyor. Bu yüzden ortaya çok acı tablolar çıkıyor. Hindistan‘da ceset yakmak 30-40 bin Hindistan rupisi olarak biliniyor. Bu miktar çok fazla olduğu için birçok insan ceset yakamıyor. Bundan dolayı cesetler nehirleri atılıyor.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HindistanCesetKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket

Popüler Haberler

Sgk işveren maliyeti oranları ne kadardır? 2021 Sgk işveren maliyeti nasıl hesaplanır?
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Üniversite stajyer maaşı ne kadar? 2021 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları nelerdir? 2021 diyabet hastalığı malulen emeklilik şartları
Hamilelik belirtileri nelerdir ne zaman başlar, ne zaman ortaya çıkar?
Prim borçlarından dolayı silinen SGK günleri sonradan ödenebilir mi?
Muhtaç aylığı ne zaman bağlanır? 2021 muhtaç aylığı başvurusu
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021
ÇYDD bursu kaç ay veriliyor? 2021 ÇYDD bursu karşılıksız mı?
Moldova asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Temassız işlemlerde limit yükseldi
Canlı izle Chelsea Real Madrid Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Chelsea Real Madrid maçı Selçuk Sports Netspor izle
TRT Spor canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Son Yaz dizisinde Yağmur karakterini Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor
Emlak Vergisi nasıl ödenir? 2021 internetten online emlak vergisi ödeme
Rüyada ceviz ağacı görmek anlamı ve yorumu
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.