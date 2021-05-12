Hindistan'da cesetler Ganj Nehri kıyısına vurdu

‘datablosu gittikçe ağırlaşmaya başladı. Koronavirüs salgının başlamasından bu yana bir yıldan fazla bir süre oldu. Bu süre zarfında Avrupa ülkeleri çok büyük vaka sayıları duyurdu. Son dönemlerde ise Hindistan koronavirüs salgını dolayısıyla sık sık gündeme geliyor. Hindistan‘da koronavirüs vaka sayısı rekor kırıyor. Hindistan‘da koronavirüs bilançosu ağırlaşırken ülkenin en kutsal nehirleri arasında bulunan Ganj nehrindeleri kıyıya vurdu.

Bugün yapılan açıklamalara göre Hindistan‘da 45-50 civarında koronavirüsü cesedi kıyıya vurduğu ifade edildi. Ülkede mezarlıklarda yer kalmadı. Ayrıca cesetlerin yakıldığı bölgelerde yer bulunamıyor. Bu yüzden koronavirüsü hastalığına yakalanıp ölen kişiler Ganj Nehri’ne atılıyor. Bu yüzden ortaya çok acı tablolar çıkıyor. Hindistan‘da ceset yakmak 30-40 bin Hindistan rupisi olarak biliniyor. Bu miktar çok fazla olduğu için birçok insan ceset yakamıyor. Bundan dolayı cesetler nehirleri atılıyor.