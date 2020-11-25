Hindi affetme nedir? Şükran günü hindi affetme geleneği

Amerika’da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Hindi affetme töreni gerçekleştirildi. Törende Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump yer alırken, Başkan Trump, “Mısır” ve “Koçan” isimli iki hindiyi affetti.

Affedilen iki hindi Virginia eyaletinde bulunan çiftliğe gönderildi. Törende konuşan Başkan Trump, “Kendi aileme ve tüm Amerikalılar'a, sağlıklı ve çok mutlu geçirecekleri bir Şükran Günü diliyorum" dedi.

Covid- 19 vurgusu

2020 yılında tüm dünyada etkili olan salgına dikkat çeken Trump, aşıların hazırlandığı duyururken büyük bir tıbbi başarı elde ettiklerine vurgu yaptı.

Şükran Günü’ne özel de konuşan Başkan Trump, “Çin virüsüne karşı verilen mücadelede yer alan doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarınadır. Bu pandemiyi yakın zamanda bitirecek aşıları ve tedavileri geliştirenlere de ayrıca müteşekkiriz." İfadelerini kullandı.

Amerika’da her sene Kasım ayını son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Bu gelenek ilk olarak 1963 yılında John Kennedy başkanlığında yapılmış ve her yıl bu günde Beyaz Saray’da hindi affetme töreni düzenlenmektedir.