Hergün 200 binden fazla vaka açıklayan Hindistan'da 24 saat insan yakıyorlar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Hindistan'da da oldukça fazla rtki göstermeye başladı. Hergün 200 binden fazla vaka sayısı açıklanan ülke çareyi virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin yakıldığı krematoryumları 24 saat açık olarak tutmakta buldu.

29 milyon nüfusa sahip Delhi kentinde bulunan bir krematoryumdan gelen görüntüler ülkedeki koronavirüs salgının hangi boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Mutasyona uğrayan yeni varyant sonrasında sağlık sistemi çökme durumuna gelen Hindistan'da uzmanlar son virüslerin uygulamaya alınan aşıları da etkisiz hale getirme gücüne sahip olduklarını söylüyorlar.

Özellikle genç nufüsta ciddi orandan bir vaka artışı yaşandığı belirtilirken bu artışların tek sorumlusunun yeni mutasyonlu virüs olduğu söyleniyor. Diğer tür virüslerden potansiyel olarak daha ölümcül olarak değerlendirilen B.1.617 varyantının diğerlerine göre daha kolay yayıldığı aktarılıyor.

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar gibi bir rakam olan Hindistan'ın birçok eyaletinde aşı sıkıntıları yaşandığı belirtilirken, yetkililer ülke genelinde giderek artış gösteren vaka sayıları nedeniyle hastanelerdeki doluluk oranlarının da en yüksek seviyeye çıktığını ve sağlık sisteminin neredeyse çökme noktasında olduğu konusunda uyarılarda bulunuyorlar.