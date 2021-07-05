Hazar Denizi’nde korkunç patlama

Azerbaycan’ın başkenti Bakü kıyılarının yakının Hazar Denizi üzerinden dün akşam patlama meydana geldi. Şehirden çıplak gözle görülen patlama büyük paniğe yol açtı. Ortalama 20 saniye boyunda gökyüzünü aydınlatan patlama sosyal medyada da gündem oldu.

Patlamanın nedeni kesin olarak bilinmezken Hazar Denizi’ndeki platformlardan birinde patlamanın olma ihtimali bulunuyor.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) patlamanın Ümit doğalgaz sahasından 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini ve şirket sorumluluk alnında açık deniz platformları ile endüstriyel tesislerde kaza olmadığını duyurdu.

Volkanik çamur patlaması

Enerji sektörü yetkilileri patlamanın nedenini araştırdıklarını bildirdi. Uzmanlar patlamanın volkanik çamur patlaması olabileceği yönünde belirtilerin olduğunu belirtiyor. Hazar Denizi’nde gaz, çamur ve su karışı çok sayıda volkan olduğu biliniyor. İlk bulgulara göre patlamanın kaynağı çamur patlaması olarak görülüyor.